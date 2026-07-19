Falsche Standortwahl bei erneuerbaren Energien erhöht Defizit um das Fünffache

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Falsche Standortwahl bei erneuerbaren Energien erhöht Defizit um das Fünffache

Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben festgestellt, dass es von strategischer Bedeutung ist, zukünftige Klimaveränderungen beim Bau von Anlagen für erneuerbare Energien zu berücksichtigen. Die Studie zeigt, dass der Standort von Solar- und Windkraftanlagen die Systemstabilität direkt beeinflusst. Wenn sich die Planung nur auf vergangene Wetterdaten stützt, könnte die Zahl der Stromengpässe bis 2050 um das Fünffache steigen. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Eine von MIT-Experten entwickelte neue Methodik kombiniert meteorologische Daten mit Simulationen der Energieinfrastruktur. Das Modell wurde am Beispiel dekarbonisierter Energiesysteme in den Regionen Texas und New England in den USA getestet. Die Ergebnisse zeigten, dass durch die Einbeziehung von Klimaprognosen die Systemresilienz ohne nennenswerte Mehrkosten erhöht werden kann.

Klimawandel und Energiesicherheit

Der Hauptautor der Studie, MIT-Professor Michael Howland, betont, dass die Nutzung zukünftiger Wettermodelle bei der Einführung von Technologien für erneuerbare Energien die Anpassungskosten senkt. Heute steht der Energiesektor unter doppeltem Druck: Einerseits steigt die Nachfrage durch AI und die Elektrifizierung des Verkehrs, andererseits wird die Produktion zunehmend von wetterbedingten Schwankungen abhängig.

Das von den Wissenschaftlern entwickelte Modell berücksichtigt die gleichzeitigen Auswirkungen extremer Wetterereignisse auf verschiedene Elemente des Energiesystems. So kann eine ungünstige Klimaperiode gleichzeitig die Solar- und Windstromerzeugung verringern und einen plötzlichen Anstieg des Verbrauchs verursachen. Solche kombinierten Effekte werden als die größte Herausforderung für das zukünftige Energiesystem erwartet.

Die Bedeutung der strategischen Standortwahl

Berechnungen zufolge könnten sich unter zukünftigen Klimabedingungen die optimalen Standorte für Solar- und Windanlagen radikal von jenen unterscheiden, die auf historischen Daten basieren. Wie Co-Autor Qiu feststellte, geht es nicht nur darum, wie viel Kapazität hinzugefügt wird, sondern wo und wann diese platziert werden. Dies ist auch für Länder wie Usbekistan relevant, die massiv in erneuerbare Energien investieren.

Derzeit erfordert diese Methodik hochpräzise und teure Modelle, was für Netzbetreiber bei der täglichen Planung Schwierigkeiten bereitet. Die MIT-Wissenschaftler arbeiten jedoch an schnelleren und kostengünstigeren Modellen für zukünftige reale Projekte. Dies soll dazu beitragen, den stabilen Betrieb der Energieinfrastruktur über Jahrzehnte hinweg zu sichern.

Laut ixbt.com soll diese Studie als wichtiger Leitfaden dienen, um Fehler bei der globalen Energiewende zu minimieren und Ressourcen effizient zu nutzen.

EnergieMITSolarenergieKlimawandelTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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