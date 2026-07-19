TSMC-Aktien fallen trotz Rekordumsatz

TSMC, der weltweit größte Auftragsfertiger für Chips, gab für das zweite Quartal 2026 Rekordergebnisse bekannt. Dennoch begann der Aktienkurs des Unternehmens unerwartet zu sinken. Diese Entwicklung wird mit wachsenden Zweifeln der Investoren an der Rentabilität der massiven Investitionen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (AI) in Verbindung gebracht. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Im Berichtszeitraum stieg der Umsatz von TSMC im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 36 % auf über 40 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn verzeichnete sogar ein noch beeindruckenderes Ergebnis mit einem Zuwachs von 77 %. Trotz dieser Zahlen fielen die Aktien des Unternehmens an der Börse um 4 %. Als Hauptgrund wird der drastische Anstieg der Investitionsausgaben für den Ausbau der Produktion genannt.

Der Preis des AI-Booms

Laut ixbt.com hat TSMC die Prognose für die Investitionsausgaben für 2026 von zuvor 52–56 Milliarden Dollar auf 60–64 Milliarden Dollar angehoben. Diese Mittel fließen hauptsächlich in den Kauf neuer Anlagen und den Ausbau der Infrastruktur. Marktteilnehmer sind besorgt, da angesichts solch hoher Ausgaben der tatsächliche Nutzen von AI-Technologien noch unklar ist.

Dieser Trend betrifft nicht nur den taiwanesischen Giganten, sondern den gesamten Technologiesektor. Während der Nasdaq 100 Index um 1,4 % nachgab, fiel der Halbleiter-Index um fast 19 % von seinem Höchststand. Investoren fordern nun nicht mehr nur Umsatzwachstum, sondern klare Beweise dafür, wann und wie sich die Billionen von Dollar, die in die AI-Infrastruktur fließen, auszahlen werden.

Ein wichtiger Marktindikator

Da TSMC der wichtigste Partner für die Chip-Lieferungen an NVIDIA , Apple und andere Technologieführer ist, gilt das Unternehmen als Barometer für die Gesundheit der gesamten Industrie. Obwohl TSMC stark von der Nachfrage nach AI-Chips profitiert, bleibt die grundlegende Frage offen: Können die Kunden mit diesen teuren Chips neue Einnahmequellen erschließen?

Diese Nachricht ist auch für Nutzer und den lokalen Markt von Bedeutung, da alles – von den iPhone-Smartphones, die wir verwenden, bis hin zu Cloud-Technologien – auf Prozessoren aus den TSMC-Werken basiert. Jede Schwankung auf dem globalen Mikrochip-Markt wird unweigerlich die Preise für Gadgets und die Qualität technologischer Dienste beeinflussen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass finanzieller Erfolg allein auf dem heutigen Markt nicht mehr ausreicht. Investoren wollen sicher sein, dass hinter dem Hype um Künstliche Intelligenz eine echte wirtschaftliche Effizienz steht. Die nächsten Schritte von Giganten wie TSMC könnten das Schicksal dieser „AI-Blase“ bestimmen.