Toni Kroos mit gewagter Prognose vor dem Finale: Reicht Messi aus?

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Toni Kroos mit gewagter Prognose vor dem Finale: Reicht Messi aus?

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Toni Kroos sieht Spanien als Favoriten für das WM-Finale 2026. Seiner Meinung nach könnte die Situation für Argentinien fast außer Kontrolle geraten, wenn die „La Roja“ das erste Tor erzielt.

Gleichzeitig schrieb der Weltmeister von 2014 die Argentinier nicht völlig ab. Der Grund ist einfach: die starke Mentalität des Teams und Lionel Messi.

„Wenn Spanien das erste Tor schießt, ist alles vorbei“

Kroos betonte, dass Spanien nach einer Führung zu einer extrem gefährlichen Mannschaft wird, was die Ballkontrolle und den Druck auf den Gegner angeht.

„Wenn Spanien zuerst trifft, kann man den Sieg vergessen. Dann schießen sie noch drei oder vier Tore“, sagte Kroos.

Der ehemalige Profi glaubt, dass Argentinien in einem solchen Szenario Schwierigkeiten haben könnte, Lösungen gegen das Tempo und die Spielkontrolle der Spanier zu finden. Kroos prognostizierte damit, dass das erste Tor im Finale entscheidend sein wird.

Harte Einschätzung zu Argentinien

Kroos stellte auch offen klar, dass er Argentinien nicht für eine stärkere Mannschaft als Deutschland hält. Das bedeutet jedoch nicht, dass er die Chancen der Schützlinge von Lionel Scaloni unterschätzt.

Er betonte, dass die größte Stärke des amtierenden Weltmeisters die mentale Stabilität sei. Argentinien habe es während des gesamten Turniers geschafft, auch in schwierigen Situationen Ergebnisse zu erzielen und unter Druck das eigene Spiel beizubehalten.

„Argentiniens mentale Vorbereitung ist extrem hoch. Außerdem haben sie Messi“, sagte die deutsche Fußballlegende.

Kroos bemerkte die Veränderung bei Messi

Der ehemalige Mittelfeldspieler von Real Madrid stellte fest, dass sich Messi mit zunehmendem Alter mehr auf seine Spielintelligenz als auf körperliche Fähigkeiten verlässt.

Kroos gab zu, dass er dachte, die WM 2022 wäre die letzte des argentinischen Stars gewesen. Doch der 39-jährige Messi führte sein Team vier Jahre später erneut ins Finale.

„Ich sehe, dass Messis Spielintelligenz immer weiter wächst“, sagte Kroos.

Mit acht Toren und vier Vorlagen bei der WM 2026 wurde Messi zu einem der entscheidenden Spieler Argentiniens. Auch Spaniens Trainer Luis de la Fuente gab zu, dass eine persönliche Bewachung kaum Wirkung zeigt.

Kann Argentinien die Serie Spaniens beenden?

Spanien erreichte das Finale ungeschlagen und ist seit 37 Spielen ohne Niederlage. Das Team hat während der gesamten WM nur ein Gegentor kassiert. Argentinien tritt als Titelverteidiger an, um den zweiten WM-Titel in Folge und den vierten insgesamt zu gewinnen.

Laut Kroos' Prognose wird das erste Tor der Schlüssel zum Finale sein. Wenn Spanien in Führung geht, können sie das Spiel durch Ballbesitz kontrollieren. Argentinien hingegen setzt auf Messis Können, Erfahrung in großen Spielen und Teamgeist.

Nun die große Frage: Geht Spanien wie von Kroos erwartet früh in Führung, oder wird Messi erneut die Fußballlogik außer Kraft setzen?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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