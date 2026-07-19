Eine neue Ära der KI: Current AI schafft ein globales Netzwerk für alle

In einer Zeit, in der sich KI-Technologien rasant entwickeln, kann ein Großteil der Weltbevölkerung diese Möglichkeiten aufgrund von Sprachbarrieren nicht nutzen. Um dieses Problem zu lösen, hat die gemeinnützige Organisation Current AI damit begonnen, eine öffentliche KI-Infrastruktur aufzubauen, die wie das World Wide Web für alle kostenlos und offen zugänglich ist. Diese Initiative zielt darauf ab, die Vorherrschaft privater Konzerne in der Welt der KI zu beenden. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch hat das Projekt Current AI, das im Februar 2025 von Martin Tisne gegründet wurde, bereits beachtliche Ergebnisse erzielt. In Zusammenarbeit mit der Abteilung Bhashini der indischen Regierung stellte die Organisation ein Gerät namens Suno Sutra vor. Dieses handliche Gadget kann KI-Dienste in 22 indischen Sprachen bereitstellen, ohne dass eine Internetverbindung erforderlich ist. Dies ist besonders für Landarbeiter und Bewohner abgelegener Gebiete, die kein Englisch sprechen, von entscheidender Bedeutung.

Von privaten Interessen zu öffentlichen Interessen

Derzeit gehören führende KI-Systeme wie OpenAI, Google und Anthropic privaten Unternehmen, deren Hauptziel die Gewinnmaximierung ist. Die CEO von Current AI, Ayah Bdeir, betont, dass eine öffentliche und kostenlose Alternative existieren muss, wenn KI eine Technologie ist, die das menschliche Leben grundlegend verändert. Andernfalls droht die Hälfte der Weltsprachen zu verschwinden, da große Modelle hauptsächlich auf Englisch basieren.

Das Projekt verfügt zudem über ein solides finanzielles Fundament. Während die französische Regierung 100 Millionen Dollar für Current AI bereitgestellt hat, erreichte das Gesamtinvestitionsvolumen 400 Millionen Dollar, unter anderem durch Organisationen wie die Ford Foundation, die MacArthur Foundation, DeepMind und Salesforce. Ayah Bdeir bezeichnete die Geldgeber nicht als "Investoren", sondern als "Sponsoren", da von ihnen keine finanzielle Rendite verlangt wird.

Mission zur Bewahrung des kulturellen Erbes

Obwohl große Technologieunternehmen (Big Tech) bestrebt sind, ihre Modelle mehrsprachig zu gestalten, berücksichtigen sie oft nicht die lokale Kultur und den Kontext. Current AI ermöglicht es lokalen Gemeinschaften, die Kontrolle über ihre Daten zu behalten. Bdeir ist der Ansicht, dass Sprache nicht nur ein Kommunikationsmittel ist, sondern eine Brücke, die Wissen, Traditionen und Identität von Generation zu Generation weitergibt. Wenn Technologie die Sprache nicht versteht, kann sie auch die Kultur nicht bewahren.

Die Organisation erweitert ihre Aktivitäten in den folgenden Bereichen:

Vergabe von Zuschüssen in Höhe von 3,2 Millionen Dollar für KI-Projekte an vier Organisationen;

Einführung eines Open-Source-Chatbots auf dem AI for Good-Gipfel in Genf;

Entwicklung von Open-Source-Hardware und -Software für die Entwickler-Community.

Das Ziel des Projekts Current AI ist es, KI zu einem System zu machen, das wie das Internet für alle offen, uneingeschränkt und dem Gemeinwohl dienlich ist. Dies ist nicht nur eine technologische Entwicklung, sondern auch ein wichtiger Schritt zur Bewahrung der kulturellen Vielfalt in der digitalen Welt.