Ruben Amorim sagt, dass er weiterhin warme Gefühle für seinen Ex-Klub Manchester United hegt

In einem spannenden und torreichen Freundschaftsspiel im polnischen Wrocław hat Milan einen überzeugenden 4:2-Sieg gegen Manchester United eingefahren. Laut Goal.com war die Partie für Ruben Amorim das erste Aufeinandertreffen mit seinem ehemaligen Klub, seit er im Januar von seinem Posten beim englischen Verein entlassen wurde. Dennoch betonte der portugiesische Trainer ausdrücklich, dass der Sieg nicht von Rache motiviert gewesen sei und dass er Manchester United weiterhin schätze. Goal.com berichtet .

Die Partie war von intensiven Zweikämpfen geprägt. Die englische Mannschaft ging in Führung, als Verteidiger Harry Maguire eine Ecke per Kopf ins Tor von Milan beförderte. Die italienischen Spitzenklubs erholten sich jedoch schnell, und Samuel Chukwueze stellte den Ausgleich her. In der ersten Halbzeit begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, während einige Fehler in der Defensive beiden Trainern Anlass zum Nachdenken gaben.

Intensität und Torshow in der zweiten Halbzeit

Mit Beginn der zweiten Halbzeit wurde der Kampf auf dem Platz noch intensiver. Patrick Dorgu brachte Manchester United in der 51. Minute erneut in Führung, doch der Vorsprung hielt nicht lange. Nur sechs Minuten später stellte Alphadjo Cisse zum zweiten Mal den Ausgleich her. In der Schlussphase zeigte Milan seine hohe Effizienz im Angriff und feierte dank der Treffer von Goncalo Ramos und Ruben Loftus-Cheek schließlich einen 4:2-Sieg.

In einem Interview mit Sky Sport Italia betonte Ruben Amorim entschieden, dass die Partie kein Mittel zur Revanche gegen seinen ehemaligen Klub gewesen sei. Seinen Worten zufolge war seine Zeit bei Manchester United aus statistischer Sicht schwierig: In 47 Spielen gab es lediglich 15 Siege, die Siegquote in der Liga lag bei 31,9 Prozent. Dennoch ist der Trainer nicht verbittert über die Vergangenheit.

"Für mich war es ein ganz normales Spiel", sagte Ruben Amorim. "Seit ich bei Milan unterschrieben habe, empfinde ich Manchester United gegenüber keinerlei negative Gefühle. Ich bin stolz darauf, dort gearbeitet zu haben, und liebe diesen Klub weiterhin. Jetzt bin ich dort, wo ich sein möchte, und sehr glücklich. Ich möchte hier einfach erfolgreich weitermachen." Außerdem fügte er hinzu, dass die Partie ein wichtiger Schritt in der Saisonvorbereitung gewesen sei und eine gute Leistung für die Fans das wichtigste Ziel dargestellt habe.

Defensive Probleme und Pläne für die Zukunft

Obwohl Milans Offensivleistung und das Endergebnis positiv waren, ist der Trainerstab um Amorim wegen der Schwächen in der Abwehrreihe besorgt. Amorim räumte während der Partie ein, dass die Mannschaft dem Gegner insbesondere zu Beginn des Spiels und der zweiten Halbzeit zu viel Raum gelassen habe. Seiner Ansicht nach kassiert das Team sowohl gegen Celtic als auch in dieser Partie zu leicht Gegentore. Diese Fehler müssten vor dem Start der Pflichtspiele korrigiert werden.

Dennoch zeigte sich der Trainer mit der Gesamtentwicklung der Mannschaft zufrieden. Er betonte, dass der Sieg der Mannschaft zusätzliches Selbstvertrauen gebe und vor dem Start der italienischen Meisterschaft ein wichtiges Fundament bilde. Während Milan die Saisonvorbereitung fortsetzt, macht Ruben Amorim mit seiner neuen Mannschaft entschlossene Schritte nach vorn.