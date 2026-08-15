Aufstellungen für Freundschaftsspiel zwischen Milan und Manchester United stehen fest

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Aufstellungen für Freundschaftsspiel zwischen Milan und Manchester United stehen fest

Laut Goal.com trifft Ruben Amorims Milan in einem Freundschaftsspiel im polnischen Breslau auf Manchester United unter Michael Carrick. Die Partie dient Milan als letzte Vorbereitung vor der neuen Serie-A-Saison. Die Website berichtet darüber.

Milan, das während des Sommer-Transferfensters umfassende Veränderungen durchlief, bestritt vor dieser Partie mehrere Testspiele. Gegen Inter spielte die Mannschaft im Perth-Derby unentschieden, während sie in Indonesien gegen Chelsea mit 0:3 verlor.

Kaderprobleme und neue Spieler

Milan hat vor dem Spiel mehrere wichtige Ausfälle zu beklagen. Fofana, Tomori, Odogu und Nkunku wurden aus technischen Gründen des Trainers und aufgrund ihrer Stellung im Team nicht in den Kader aufgenommen. Gabbia, Gimenez, Leao und Pulisic werden die Partie ebenfalls wegen verschiedener Verletzungen verpassen.

Dennoch gibt es für die Milan-Fans auch positive Nachrichten. Gonçalo Ramos, der teuerste Transfer dieses Fensters in der Serie A und der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte, wird sein inoffizielles Debüt für seinen neuen Klub in der Startelf geben.

Offizielle Aufstellungen und Tests in der Saisonvorbereitung

Dieses Duell ist für beide Trainer der letzte Schritt vor dem offiziellen Saisonstart. Manchester United wird unter Michael Carrick mit folgender Aufstellung beginnen:

  • Torwart: Lammens
  • Verteidiger: Dalot, Maguire, Heaven, Shaw
  • Mittelfeldspieler: Tielemans, Santos
  • Offensive Mittelfeldspieler und Flügelspieler: Diallo, Bruno Fernandes, Cunha, Mbeumo
Milan unter Ruben Amorim setzt auf ein 3-4-2-1-System und gibt folgenden Spielern eine Chance: Torriani, Terracciano, De Winter, Pavlovic, Chukwueze, Jashari, Musah, Estupiñán, Loftus-Cheek, Sisse und Gonçalo Ramos.

Milan soll sein erstes Serie-A-Spiel am Abend des 23. August nach Taschkenter Zeit gegen einen Klub aus Turin bestreiten. Dieser Test in Breslau wird für die Bewertung der Chancen des Teams in der neuen Saison von großer Bedeutung sein.

AC MilanManchester UnitedGonçalo RamosRuben AmorimSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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