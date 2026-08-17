Milan will den Kader zum Ende des Transferfensters verstärken

Der AC Milan ist in die entscheidende Phase des Transferfensters eingetreten. Laut Tuttosport werden Klubbesitzer Gerry Cardinale und Cheftrainer Ruben Amorim in den kommenden Tagen ein weiteres wichtiges Treffen abhalten, um die letzten Transfers zu besprechen, die vor dem Ende des Sommertransferfensters am 31. August abgeschlossen werden müssen. Goal.com berichtet .

Bei den Gesprächen in der vergangenen Woche legte der portugiesische Trainer der Vereinsführung eine Liste von Spielern vor, die in seinen künftigen Plänen keine Rolle spielen. Darauf finden sich unter anderem Tomori, Odogu, Fofana und Nkunku. Zudem forderte Amorim die Verpflichtung von fünf oder sechs weiteren Spielern, um die Mannschaft wettbewerbsfähiger zu machen.

Prioritäre Positionen und wichtigste Kandidaten

Obwohl es schwierig sein dürfte, alle vom Trainer geforderten Transfers umzusetzen, plant die Vereinsführung, in den letzten Tagen des Transferfensters aktiv zu bleiben und die Forderungen des Cheftrainers zu erfüllen. Milan konzentriert sich besonders auf die Verstärkung des Angriffs und der Abwehr.

Die Mannschaft benötigt dringend einen Innenverteidiger, der sicher im Spielaufbau ist, einen Außenverteidiger, der ins Zentrum rücken und gefährliche Zuspiele liefern kann, sowie einen offensiven Mittelfeldspieler hinter den Spitzen. Die Position des offensiven Mittelfeldspielers hat für den Klub höchste Priorität.

Verhandlungen und Konkurrenz auf dem Transfermarkt

Nachdem der zunächst für diese Rolle ausgewählte Karetsas Borussia Dortmund den Vorzug gegeben hatte, wurde Arsenals Nwaneri Milans wichtigstes Transferziel. Beim Community Shield nach Arsenals Sieg gegen Manchester City stand er nicht einmal im Kader.

Milan hatte zunächst ein Leihangebot mit einer Kaufoption über 40 Millionen Euro abgegeben, das jedoch abgelehnt wurde. Dennoch wird ein weiterer Versuch zu Bedingungen erwartet, die den Gunners entgegenkommen könnten. Für die Abwehr wird außerdem der 21-jährige portugiesische Lecce-Spieler Tiago Gabriel intensiv beobachtet.

Lecce fordert 25 bis 30 Millionen Euro für den Spieler, was für Milan etwas zu teuer ist. Daher versucht der Klub, Mittelfeldspieler Bondo oder Verteidiger Terracciano in den Transfer einzubeziehen, um die Ablösesumme zu senken. Allerdings buhlen auch englische Klubs aktiv um den Spieler.