Ruben Amorim nach Milan-Debüt: Spieler verstehen das neue System noch nicht

Ruben Amorim, der neue Cheftrainer des italienischen Klubs Milan, teilte nach seinem ersten Spiel an der Seitenlinie seine Gedanken. Nach dem Testspiel gegen den schottischen Vertreter Celtic in Glasgow gab der ehemalige Trainer von Manchester United offen zu, dass die Spieler Schwierigkeiten haben, seine taktischen Anforderungen, insbesondere das hohe Pressingsystem, vollständig zu verinnerlichen. Dieses Spiel war der erste ernsthafte Test für den portugiesischen Fachmann und zeigte, dass im Lager der „Rossoneri“ eine schwierige neue Ära bevorsteht. Das berichtet Goal.com berichtet .

In der mit einem 2:2-Unentschieden endenden Partie verabschiedete sich Milan vom Stil des vorherigen Trainers und versuchte, zu Amorims aggressiver und auf Ballbesitz ausgerichteter Philosophie zu wechseln. Laut ixbt.com waren auf dem Platz jedoch Abstimmungsschwierigkeiten im Mannschaftsspiel zu beobachten. Der Trainer betonte, dass die Gegentore das Resultat von Fehlern bei der Umsetzung neuer Ideen waren, bewertete den Willen der Mannschaft, ihre Identität zu verändern, jedoch positiv.

Pressing und taktische Schwierigkeiten

Amorims Defensivsystem verlangt den Spielern sowohl körperlich als auch geistig enorm viel ab. Im Spiel gegen Celtic gerieten die Milan-Akteure oft zwischen die Stühle: Einerseits versuchten sie, ein hohes Pressing aufzuziehen, andererseits ließen sie große Räume in ihrem Rücken frei. Die schottischen Meister wussten diese Lücken geschickt zu nutzen, um gefährliche Situationen zu kreieren.

„Über weite Strecken des Spiels hat die Mannschaft die Pressing-Mentalität noch nicht ganz verstanden, aber die Grundidee ist da, und das habe ich gespürt“, sagte Ruben Amorim nach dem Spiel. Seinen Worten zufolge waren die Spieler bemüht, in jedem Bereich des Platzes um den Ball zu kämpfen, auch wenn diese Aktionen derzeit noch etwas ungeordnet wirken. Der Coach zeigte sich zuversichtlich, dass sich die körperliche Verfassung mit der Zeit verbessern und das Spielverständnis zunehmen wird.

Zudem betont der portugiesische Fachmann, wie wichtig es ist, das Spiel über den Ballbesitz zu kontrollieren. In der aktuellen Phase benötigt das Team viel Zeit, um in den gegnerischen Strafraum vorzudringen. Amorim verhehlte nicht, dass dieser Prozess gerade erst begonnen hat und noch viel harte Arbeit nötig ist, um Perfektion zu erreichen.

Francesco Camarda – Die neue Hoffnung des Teams

Vor dem Hintergrund der taktischen Herausforderungen war der 18-jährige Stürmer Francesco Camarda der erfreulichste Lichtblick für die Milan-Fans. Das junge Talent erzielte innerhalb von nur sieben Minuten einen Doppelpack und bewahrte seine Mannschaft vor der Niederlage. In den letzten Monaten hatten sich die Gerüchte über eine Leihe zu einem anderen Verein gemehrt, doch Amorim setzte diesem Thema ein Ende.

Der Trainer betonte ausdrücklich, dass Francesco Camarda in der kommenden Saison zum Kader der ersten Mannschaft gehören wird. „Camarda wird bleiben, egal was passiert. Ich habe großes Vertrauen in ihn und unsere jungen Spieler. Ich bin mit ihrer Leistung zufrieden und glaube, dass sie eine glänzende Zukunft in diesem Verein haben“, fügte der Trainer hinzu.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Milan unter Ruben Amorim derzeit eine Übergangsphase durchläuft. Obwohl beim Debüt Mängel zu erkennen waren, machen das Aufblühen junger Stars wie Francesco Camarda und die klaren Pläne des Trainers den Fans Hoffnung. Wie gut die Mannschaft ihr Pressingsystem bis zum Start der Serie-A-Saison formen kann, wird über das Schicksal der Saison entscheiden.