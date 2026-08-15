Manchester United und Milan treffen in einem Freundschaftsspiel aufeinander

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Manchester United und Milan treffen in einem Freundschaftsspiel aufeinander

Zwei europäische Fußballgiganten — Manchester United und Milan — treffen in einem Sommerfreundschaftsspiel im polnischen Breslau aufeinander. Laut Goal.com ist die Partie für das Team von Ruben Amorim der letzte ernsthafte Test vor dem Serie-A-Debüt gegen Torino am 23. August. Darüber berichtet Goal.com .

Im Rahmen der Sommervorbereitung spielte Milan zuvor im Perth-Derby gegen Inter unentschieden und verlor anschließend in Indonesien mit 0:3 gegen Chelsea. Für Cheftrainer Ruben Amorim ist die Partie angesichts vergangener Begegnungen und der traditionellen Rivalität ebenfalls von besonderer Bedeutung.

Kaderprobleme und Debüts

Die Rossoneri stehen derzeit aufgrund von Verletzungen und durch den Transfermarkt entstandenen Abgängen vor einer großen Herausforderung. Während Spieler wie Fofana, Tomori, Odogu und Nkunku aus technischen Gründen nicht mehr Teil des Projekts sind, können Gabbia, Gimenez, Leão und Pulisic wegen verschiedener Verletzungen nicht spielen.

Für die Milan-Fans gibt es dennoch positive Nachrichten. Gonçalo Ramos, der im aktuellen Transferfenster zum teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte und der Serie A geworden ist, bereitet sich darauf vor, in dieser Partie in der Startelf sein inoffizielles Debüt zu geben.

Voraussichtliche Aufstellungen und Taktik der Trainer

Die Gastgeber Manchester United, die von Michael Carrick trainiert werden, dürften mit einer 4-2-3-1-Formation beginnen. Milan soll unter Ruben Amorim im 3-4-2-1-System auflaufen.

  • Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw; Tielemans, Santos; Diallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo. Cheftrainer: Carrick.
  • Milan (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Musah, Estupiñán; Loftus-Cheek, Cissé; Ramos. Cheftrainer: Amorim.
Dieses am Ferragosto-Feiertag stattfindende Duell bietet beiden Trainern die Möglichkeit, vor der neuen Saison letzte Schwächen zu beheben und Spieler ohne Spielpraxis zu testen. Der Ausgang der Partie und die Leistungen der neuen Transfers stehen im Fokus der gesamten Fußballwelt.

Manchester UnitedAC MilanRuben AmorimMichael CarrickFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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