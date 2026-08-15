Manchester United und Milan treffen in Polen in einem Freundschaftsspiel aufeinander

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Manchester United und Milan treffen in Polen in einem Freundschaftsspiel aufeinander

Laut Goal.com findet heute im polnischen Wrocław ein interessantes Fußball-Freundschaftsspiel statt. Englands Manchester United und Italiens Milan treffen aufeinander. Die Partie gilt als eines der attraktivsten Spiele der Saisonvorbereitung. Goal.com berichtet .

Dieses Spiel ist für Milan der letzte ernsthafte Test vor der neuen Serie-A-Saison. Die Mannschaft setzt ihre Vorbereitungsspiele unter Cheftrainer Ruben Amorim fort. Zuvor spielte Milan im Perth-Derby gegen Inter unentschieden und verlor in Indonesien deutlich gegen Chelsea.

Personelle Ausfälle und Neueinkäufe

Der italienische Klub ist mit erheblichen Personalproblemen zu diesem Spiel angereist. Aufgrund von Verletzungen und Situationen im Zusammenhang mit dem Transfermarkt fehlen zahlreiche wichtige Spieler. Fofana, Tomori, Odogu und Nkunku wurden von der Trainerentscheidung zufolge nicht in den Kader aufgenommen und gehören derzeit nicht zum Projekt der Mannschaft.

Auch Gabbia, Gimenez, Leao und Pulisic können wegen verschiedener Verletzungen nicht zum Einsatz kommen. Dennoch wird erwartet, dass Gonçalo Ramos, der im aktuellen Transferfenster teuerste Neuzugang der Serie A und der Klubgeschichte, in dieser Partie erstmals in der Startelf steht.

Voraussichtliche Aufstellungen

Den Quellen zufolge sollen beide Mannschaften mit den folgenden Startaufstellungen in die Partie gehen:

  • Manchester United (4-2-3-1): Lammens, Dalot, Maguire, Heaven, Shaw, Tielemans, Santos, Diallo, Bruno Fernandes, Cunha, Mbeumo. Cheftrainer: Michael Carrick.
  • Milan (3-4-2-1): Torriani, Gabbia, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Modric, Ricci, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Leao, Ramos. Cheftrainer: Ruben Amorim.
Nach diesem Spiel geht Milan direkt in den Pflichtspielbetrieb über. Am 23. August trifft die Mannschaft am 1. Spieltag der Serie A auf Torino. Die Partie in Wrocław ist für das Trainerteam die letzte Gelegenheit, alle Schwachstellen zu beheben.

Manchester UnitedAC MilanFreundschaftsspielRuben AmorimFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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