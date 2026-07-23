Neuer Star im Visier von Arsenal: 85 Millionen Pfund für Eli Junior Kroupi gefordert

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Neuer Star im Visier von Arsenal: 85 Millionen Pfund für Eli Junior Kroupi gefordert

Der amtierende englische Meister Arsenal erwägt die Verpflichtung von Eli Junior Kroupi von Bournemouth, um die Offensive zu verstärken. Obwohl das 20-jährige französische Talent mit seinen starken Leistungen in der letzten Saison das Interesse vieler Topklubs geweckt hat, sorgen seine Ablösesumme und seine Belastbarkeit unter hohem Druck für hitzige Diskussionen unter Experten. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Eli Junior Kroupi wechselte im Sommer 2025 für 10 Millionen Pfund vom französischen Klub Lorient zu Bournemouth. Bereits in seiner Debütsaison in England konnte er überzeugen und erzielte 13 Tore in der Premier League. Seine effektiven Aktionen verhalfen den "Cherries" erstmals in ihrer Geschichte zur Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb. Laut Goal.com wird der Marktwert des Spielers derzeit auf 85 Millionen Pfund geschätzt.

Warnung von Mikael Silvestre

Der ehemalige französische Nationalspieler und Arsenal-Verteidiger Mikael Silvestre lobte zwar das Potenzial des jungen Stürmers, betonte jedoch, dass ein Wechsel zum Londoner Klub ein großes Risiko darstelle. Laut Silvestre ist der Niveauunterschied zwischen Bournemouth und Arsenal enorm, was für einen jungen Spieler ein völlig anderes Umfeld bedeutet. "Ich habe mit seinem Vater zusammengespielt und verfolge die Entwicklung von Eli Junior, aber der Druck bei einem großen Klub ist ein anderer", so der Routinier.

Nach dem Titelgewinn in der letzten Saison möchte das Team von Mikel Arteta den Kader weiter verstärken. Arsenal zieht für den Angriff nicht nur Kroupi, sondern auch den Stürmer von Atletico Madrid, Julian Alvarez, in Betracht. Die mögliche Ablösesumme von über 100 Millionen Pfund für den Weltmeister zwingt die Londoner jedoch dazu, nach Alternativen zu suchen.

Kroupi traf in der letzten Saison sowohl im Heim- als auch im Auswärtsspiel gegen Arsenal. Dies hinterließ bei Arteta einen positiven Eindruck hinsichtlich der Abgeklärtheit des jungen Stürmers in großen Spielen. Der aktuelle U21-Nationalspieler Frankreichs wird in naher Zukunft im Fokus von Didier Deschamps stehen und könnte bald für die A-Nationalmannschaft nominiert werden.

Sollte dieser Transfer zustande kommen, könnte Bournemouth innerhalb eines Jahres einen enormen Gewinn erzielen, indem sie ihren Spieler für das Achtfache des Einkaufspreises verkaufen. Für Arsenal wäre es eine Investition in die Zukunft. Dennoch bleibt die Diskussion, ob 85 Millionen Pfund für einen 20-Jährigen zu hoch gegriffen sind, eines der Hauptthemen auf dem Transfermarkt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Eli Junior Kroupi derzeit als einer der vielversprechendsten Stürmer Europas gilt. Seine Erfahrung in der Premier League und sein Torinstinkt könnten gut zu einer offensiven Mannschaft wie Arsenal passen, doch die finanziellen Aspekte des Transfers und die Anpassung des Spielers an ein neues Niveau bleiben die zentralen Fragen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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