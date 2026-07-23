Der englische Klub Manchester United ist bei den Verhandlungen über einen Transfer des Mittelfeldspielers Eduardo Camavinga von Real Madrid auf ein erhebliches Hindernis gestoßen. Obwohl die „Red Devils“ großes Interesse an einer Verpflichtung des französischen Talents haben, priorisiert der Spieler selbst einen Verbleib in der spanischen Hauptstadt, wie Goal.com berichtet. berichtet .

Die Klubführung und Cheftrainer Michael Carrick hatten Kontakt zu den Vertretern von Eduardo Camavinga aufgenommen, um den Kader vor der Rückkehr in die Champions League zu verstärken. Nach den Transfers von Spielern wie Andrey Santos und Youri Tielemans beabsichtigt die INEOS-Führung, das Mittelfeld, das als „Motor“ der Mannschaft gilt, mit einem Akteur auf Elite-Niveau zu ergänzen. Der bekannte Insider Fabrizio Romano gab jedoch auf seinem YouTube-Kanal bekannt, dass der Spieler derzeit keine Absicht hat, in die Premier League zu wechseln.

Jose Mourinho und die Entscheidung des Spielers

Als einer der Hauptgründe für das Scheitern der Pläne von Manchester United wird die Ankunft von Jose Mourinho bei Real Madrid genannt. Der portugiesische Spezialist ist dafür bekannt, dass er hochintensive und physisch starke Mittelfeldspieler wie Camavinga schätzt. Eduardo Camavinga hat das Ziel, unter der Leitung von Mourinho sein wahres Potenzial zu entfalten und seinen Platz in der Stammelf zu festigen.

Fabrizio Romano betont, dass Camavinga fest entschlossen ist, in Madrid zu bleiben. Obwohl die letzte Saison für den Spieler etwas schwierig verlief – aufgrund von Verletzungen und mangelnder Konstanz wurde er nicht für den WM-Kader der französischen Nationalmannschaft nominiert –, haben diese Faktoren seinen Willen nur noch gestärkt. Während der Pause nutzte der Spieler sogar die Zeit, um sich an der Harvard Business School weiterzubilden und seinen Horizont zu erweitern.

Manchester United beobachtet die Situation weiterhin genau. Die Klubführung plant, bis zur Schließung des Transferfensters auf alle Entwicklungen vorbereitet zu sein. Für Carrick gilt die Verpflichtung eines defensiven Mittelfeldspielers als lebenswichtig, um die Chancen der Mannschaft im Kampf um den Premier-League-Titel zu erhöhen.

Experten sind der Meinung, dass die englische Premier League das wahrscheinlichste Ziel für Eduardo Camavinga wäre, sollte er sich in Zukunft für einen Abschied aus Madrid entscheiden. Doch derzeit machen der Mourinho-Faktor und die persönlichen Ambitionen des Spielers die Transferbemühungen von Manchester United wirkungslos. Für Fußballfans wäre die Verpflichtung eines so vielseitigen Spielers spannend, da Akteure wie Camavinga das Spiel jeder Mannschaft auf ein neues Niveau heben können.