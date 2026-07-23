Barcelonas neue Waffe: Adeyemi unterschreibt bis 2031

Der FC Barcelona hat offiziell den Transfer des Stürmers Karim Adeyemi von Borussia Dortmund bekannt gegeben. Der 24-jährige deutsche Fußballer hat einen langfristigen Vertrag beim katalanischen Klub bis 2031 unterzeichnet.

Der Verein hob zwei wesentliche Eigenschaften des Neuzugangs hervor: hohe Geschwindigkeit und die Fähigkeit, in verschiedenen Offensivpositionen effektiv zu agieren. Die große Frage ist nun: Welche Impulse wird Adeyemi in den Angriff des FC Barcelona bringen?

Barcelona zeigt seinen langfristigen Plan

Der katalanische Klub und Borussia haben bestätigt, dass eine vollständige Einigung über den Transfer des Spielers erzielt wurde.

Adeyemis Vertrag bis 2031 ist gültig. Ein solch langfristiger Vertrag bedeutet, dass Barcelona ihn nicht nur als kurzfristige Lösung sieht, sondern als einen Schlüsselspieler für die Offensive der kommenden Jahre.

Die finanziellen Details des Transfers wurden in der offiziellen Mitteilung des Vereins nicht genannt.

Warum hat sich der Verein für Adeyemi entschieden?

In der offiziellen Stellungnahme des FC Barcelona wurde besonders auf die Vielseitigkeit und Schnelligkeit des deutschen Spielers eingegangen.

„Karim Adeyemi bringt schnelles und vielseitiges Offensivpotenzial in unsere Mannschaft. Im Laufe seiner Karriere hat er bewiesen, dass er sowohl auf den Flügeln als auch als Mittelstürmer effektiv agieren kann.“

Der Verein betonte zudem, dass sein starker linker Fuß eine wichtige Waffe gegen gegnerische Abwehrreihen sein wird.

Adeyemi kann auf beiden Flügeln sowie als Mittelstürmer eingesetzt werden. Dies ermöglicht es dem Trainer, die Taktik während eines Spiels anzupassen, ohne die Aufstellung drastisch verändern zu müssen.

Wie waren seine Ergebnisse in der letzten Saison?

Karim Adeyemi verzeichnete in der Saison 2025/26 beeindruckende Statistiken für Borussia in der Bundesliga und der Champions League.

In der Bundesliga:

28 Spiele;

7 Tore;

4 Vorlagen.

In der Champions League:

9 Spiele;

3 Tore;

2 Vorlagen.

Somit erzielte der Spieler in zwei großen Wettbewerben insgesamt 10 Tore und 6 Vorlagen. erzielt.

Was bringt Adeyemi dem FC Barcelona?

In den letzten Spielzeiten benötigte der katalanische Klub Spieler, die bei ballbesitzorientiertem Fußball in die Räume hinter der Abwehr stoßen können.

Adeyemis Hauptstärken:

hohe Antrittsschnelligkeit;

gefährliche Bewegungen in den freien Raum;

Ziehen vom Flügel in die Mitte;

starker Schuss mit dem linken Fuß;

Einsatz auf mehreren Offensivpositionen.

Seine Ankunft könnte Barcelona ermöglichen, bei schnellen Kontern gefährlicher zu sein und gleichzeitig den Ballbesitz zu kontrollieren.

Von München nach Katalonien

Karim Adeyemi wurde in München als Sohn eines nigerianischen Vaters und einer rumänischen Mutter geboren. Er wurde im deutschen Fußballsystem ausgebildet und ist für seine Schnelligkeit und Beweglichkeit im Angriff bekannt.

Nun beginnt er ein neues Kapitel seiner Karriere in Spanien. Adeyemi gilt als einer der wichtigsten Neuzugänge des FC Barcelona im Sommertransferfenster.

Die erste Saison des 24-jährigen Stürmers in Katalonien wird zeigen, wie gut seine hohe Geschwindigkeit zum technischen und kombinativen Stil des FC Barcelona passt.

Glaubst du, dass Karim Adeyemi den Angriff des FC Barcelona verstärken kann? Hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren und sende diese Nachricht an einen Freund, der Fan der Katalanen ist.