Arsenal gibt neuen Transfer bekannt: 40-Millionen-Euro-Deal als Ersatz für Leandro Trossard

Der Londoner Verein Arsenal war auf dem Transfermarkt aktiv und hat einen würdigen Ersatz für den abgewanderten Leandro Trossard gefunden. Der englische Spitzenklub hat offiziell die Verpflichtung des talentierten griechischen Stürmers Christos Tzolis bekannt gegeben. Dieser Transfer gilt als wichtiger Schritt für den Londoner Verein, um den Angriff zu verjüngen und den Wettbewerb zu verschärfen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com zahlt Arsenal insgesamt 40 Millionen Euro an den belgischen Meister Club Brugge für den 2002 geborenen Spieler. Nachdem Leandro Trossard vor wenigen Tagen für 18 Millionen Euro zum türkischen Klub Besiktas gewechselt war, entschied sich das Team von Mikel Arteta, die Lücke schnell zu schließen. Tzolis hat den Medizincheck erfolgreich absolviert und einen langfristigen Vertrag bis Juni 2031 unterschrieben.

Europas bester Vorlagengeber

Christos Tzolis stellte sein Können in der Saison 2025/2026 unter Beweis und zog die Aufmerksamkeit von Experten auf sich. Statistiken zufolge hat kein anderer Spieler in den zehn besten europäischen Ligen so viele Vorlagen gegeben wie Tzolis. Mit 23 Assists im Saisonverlauf führte er den Kontinent an. Zudem erzielte er mit 97 präzisen Flanken den Bestwert in der belgischen Liga.

Der englische Fußball ist für den griechischen Nationalspieler kein Neuland. Er wechselte 2021 für 11 Millionen Euro von PAOK zu Norwich City. Während seiner Zeit bei den "Canaries" absolvierte er 30 Spiele und erzielte 3 Tore. Später verfeinerte er seine Fähigkeiten auf Leihbasis bei Twente und Fortuna Düsseldorf.

Sein eigentlicher Durchbruch begann nach dem Wechsel zu Club Brugge. Seit Sommer 2024 hat Tzolis 108 Spiele für den belgischen Klub bestritten und dabei 43 Tore erzielt sowie 45 Vorlagen gegeben. Diese Effizienz ließ die Arsenal-Scouts nicht unbeeindruckt, und sie beobachteten den Spieler über mehrere Wochen.

Für die Arsenal-Fans unterstreicht dieser Transfer die zukünftigen Ambitionen des Teams. Christos Tzolis passt in die taktischen Konzepte von Mikel Arteta, da er nicht nur auf dem linken Flügel, sondern auch auf anderen Offensivpositionen agieren kann. Es ist sicher, dass das Debüt dieses jungen Stars in der neuen Premier-League-Saison im Mittelpunkt stehen wird.