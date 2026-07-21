Испания терма жамоаси чемпионлик суратидан Доналд Трампни олиб ташлади ва турли муҳокамаларга сабаб бўлди!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Испания терма жамоаси 2026 йилги футбол бўйича Жаҳон чемпионатидаги ғалабадан кейин тушилган жамоавий суратни ижтимоий тармоқда эълон қилди. Бироқ жамоа жойлаган кадрда АҚШ президенти Дональд Трамп кўринмайди.
Дональд Трамп тақдирлаш маросими вақтида футболчилар билан бир саҳнада турган. Аммо Испания саҳифасида тарқатилган сурат шундай кесилганки, АҚШ президенти кадрдан ташқарида қолган. Бу ҳолат ижтимоий тармоқларда эътиборни тортди ва турли муҳокамаларга сабаб бўлди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…