ACL-2-Duell: Startaufstellungen für Al Khaldiya gegen Nasaf bekannt gegeben

·11·Sport
ACL-2-Duell: Startaufstellungen für Al Khaldiya gegen Nasaf bekannt gegeben

Der zweitwichtigste asiatische Vereinswettbewerb, die ACL-2, beginnt offiziell. Der usbekische Vizemeister und eines der erfahrensten internationalen Teams des Landes, Nasaf aus Qarshi, startet seine Turnierreise auswärts im bahrainischen Riffa gegen den lokalen Club Al Khaldiya. Vor diesem prestigeträchtigen Aufeinandertreffen, das um 21:00 Uhr Taschkenter Zeit angepfiffen wird, haben beide Cheftrainer ihre Startelf offiziell bekannt gegeben. Das Spiel wird live auf dem Fernsehsender FutbolTV übertragen.

Ruziqul Berdiyev Im Duell gegen den bahrainischen Meister setzte er auf eine erfahrene Abwehr mit Abduvohid Nematov, Umar Eshmurodov und Golib Gaybullayev sowie auf den Torjäger Bobur Abduxoliqov in der Sturmspitze. Die Gastgeber hingegen schicken ihre europäischen und afrikanischen Legionäre wie Masvanganyi, Velkovski, Moreira und Drozdek von Beginn an ins Rennen. Werden die „Drachen“ mit einem Sieg aus Bahrain zurückkehren? Ruziqul Berdiyev wie wird er die berühmten Legionäre des Gegners stoppen und wer sichert sich die ersten 3 Punkte in Gruppe A?

Die offizielle Startelf der „Drachen“

Die von Ruziqul Berdiyev gewählte Startaufstellung von Nasaf:

  • Tor: Abduvohid Nematov — der zuverlässige Torhüter der Nationalmannschaft und von Nasaf ist für die weiße Weste verantwortlich;

  • Abwehr: Alibek Davronov, Akrom Komilov, Golib Gaybullayev und Kapitän Umar Eshmurodov bilden eine monolithische Abwehrreihe, um die gefährlichen Angriffe des Gegners abzuwehren;

  • Mittelfeld und Flügel: Zafarmurod Abdurahmatov, Sharof Muhiddinov, Oybek Rustamov und Abbos Gulomov sorgen für Ballkontrolle und Pressing im Zentrum;

  • Angriff und Kreativität: Adenis Shala und der Top-Torjäger des Teams, Bobur Abduxoliqov, sind die Hauptwaffen, um das Tor der Gastgeber zu knacken.

Der Star-Kader von Al Khaldiya: Vor wem muss man sich in Acht nehmen?

Die Spieler in der Startelf des bahrainischen Meisters:

  • Torwart und Verteidigung: Al Gharabli, Odil, Buhra, Shili sowie der nordmazedonische Nationalspieler Darko Velkovski;

  • Mittelfeld und Angriff: Der südafrikanische Star Patrik Masvanganyi, der Kroate Domagoy Drozdek, der Marokkaner Walid Sabbar sowie Bumessous, Mendy und der Brasilianer Gleison Moreira;

  • Die Stärke der Legionäre: Die hohe individuelle Klasse der ausländischen Spieler bei den Gastgebern erfordert von den Nasaf-Verteidigern 90 Minuten lang höchste Konzentration.

Start in Gruppe A: Spannung von Riffa bis Taschkent

Spieldetails und wichtige Fakten für Fans:

  • Anstoßzeit und Stadion: Das Spiel des 1. Spieltags der ACL-2 Gruppe A findet am 16. September im bahrainischen Riffa statt und beginnt um 21:00 Uhr Taschkenter Zeit;

  • Live-Übertragung: Usbekische Millionen von Fußballfans können dieses Duell live auf dem Fernsehsender FutbolTV verfolgen;

  • Strategisches Ziel: Um das Weiterkommen aus der Gruppe zu sichern, ist ein Punktgewinn im ersten Auswärtsspiel für Nasaf lebenswichtig.

Wir wünschen dem Team von Nasaf aus Qarshi, dass es die Ehre Usbekistans in diesem schwierigen und intensiven Spiel würdig vertritt und einen wichtigen Sieg einfährt.

Was glauben Sie, wie geht das Auswärtsspiel von Nasaf gegen Al Khaldiya aus? Reicht die von Ruziqul Berdiyev gewählte Startelf für 3 Punkte oder entscheiden die Einwechselspieler das Spiel? Hinterlassen Sie Ihre Tipps und Meinungen in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse vor dem Spiel der „Drachen“ mit allen Fußballfans!

NasafAl KhaldiyaACL-2Ruziqul BerdiyevFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

AGMK ringt Xorazm in nervenaufreibendem Duell nieder — Qosimovs Team im ViertelfinaleAGMK ringt Xorazm in nervenaufreibendem Duell nieder — Qosimovs Team im ViertelfinaleHeute, 20:53Zoff auf der Pressekonferenz: Postecoglou weist Journalisten nach Ronaldo-Kritik in die SchrankenZoff auf der Pressekonferenz: Postecoglou weist Journalisten nach Ronaldo-Kritik in die SchrankenHeute, 19:30Gianluigi Donnarumma ruft dazu auf, die italienische Nationalmannschaft zu rettenGianluigi Donnarumma ruft dazu auf, die italienische Nationalmannschaft zu rettenHeute, 18:59Wie Erling Haaland das Geheimnis enthüllte, im Manchester-Derby nicht ins Abseits zu geratenWie Erling Haaland das Geheimnis enthüllte, im Manchester-Derby nicht ins Abseits zu geratenHeute, 18:32Preisgeld für das WM-Duell Sindarov gegen Gukesh enthüllt – Wie viel bekommt der Sieger?Preisgeld für das WM-Duell Sindarov gegen Gukesh enthüllt – Wie viel bekommt der Sieger?Heute, 16:00„Dein Leben ist voller Regelverstöße“: Islam Makhachev kritisiert Jon Jones für seine Skandale„Dein Leben ist voller Regelverstöße“: Islam Makhachev kritisiert Jon Jones für seine SkandaleHeute, 15:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
„Gebt mir einen stärkeren Gegner!“: Michael Page nach dem Kampf gegen Nursulton Ruziboev
„Gebt mir einen stärkeren Gegner!“: Michael Page nach dem Kampf gegen Nursulton Ruziboev
Glanzleistung auf neuer Position: Behruz Karimov begeistert bei Lugano
Glanzleistung auf neuer Position: Behruz Karimov begeistert bei Lugano