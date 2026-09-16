ACL-2-Duell: Startaufstellungen für Al Khaldiya gegen Nasaf bekannt gegeben

Der zweitwichtigste asiatische Vereinswettbewerb, die ACL-2, beginnt offiziell. Der usbekische Vizemeister und eines der erfahrensten internationalen Teams des Landes, Nasaf aus Qarshi, startet seine Turnierreise auswärts im bahrainischen Riffa gegen den lokalen Club Al Khaldiya. Vor diesem prestigeträchtigen Aufeinandertreffen, das um 21:00 Uhr Taschkenter Zeit angepfiffen wird, haben beide Cheftrainer ihre Startelf offiziell bekannt gegeben. Das Spiel wird live auf dem Fernsehsender FutbolTV übertragen.

Ruziqul Berdiyev Im Duell gegen den bahrainischen Meister setzte er auf eine erfahrene Abwehr mit Abduvohid Nematov, Umar Eshmurodov und Golib Gaybullayev sowie auf den Torjäger Bobur Abduxoliqov in der Sturmspitze. Die Gastgeber hingegen schicken ihre europäischen und afrikanischen Legionäre wie Masvanganyi, Velkovski, Moreira und Drozdek von Beginn an ins Rennen. Werden die „Drachen“ mit einem Sieg aus Bahrain zurückkehren? Ruziqul Berdiyev wie wird er die berühmten Legionäre des Gegners stoppen und wer sichert sich die ersten 3 Punkte in Gruppe A?

Die offizielle Startelf der „Drachen“

Die von Ruziqul Berdiyev gewählte Startaufstellung von Nasaf:

Tor: Abduvohid Nematov — der zuverlässige Torhüter der Nationalmannschaft und von Nasaf ist für die weiße Weste verantwortlich;

Abwehr: Alibek Davronov, Akrom Komilov, Golib Gaybullayev und Kapitän Umar Eshmurodov bilden eine monolithische Abwehrreihe, um die gefährlichen Angriffe des Gegners abzuwehren;

Mittelfeld und Flügel: Zafarmurod Abdurahmatov, Sharof Muhiddinov, Oybek Rustamov und Abbos Gulomov sorgen für Ballkontrolle und Pressing im Zentrum;

Angriff und Kreativität: Adenis Shala und der Top-Torjäger des Teams, Bobur Abduxoliqov, sind die Hauptwaffen, um das Tor der Gastgeber zu knacken.

Der Star-Kader von Al Khaldiya: Vor wem muss man sich in Acht nehmen?

Die Spieler in der Startelf des bahrainischen Meisters:

Torwart und Verteidigung: Al Gharabli, Odil, Buhra, Shili sowie der nordmazedonische Nationalspieler Darko Velkovski;

Mittelfeld und Angriff: Der südafrikanische Star Patrik Masvanganyi, der Kroate Domagoy Drozdek, der Marokkaner Walid Sabbar sowie Bumessous, Mendy und der Brasilianer Gleison Moreira;

Die Stärke der Legionäre: Die hohe individuelle Klasse der ausländischen Spieler bei den Gastgebern erfordert von den Nasaf-Verteidigern 90 Minuten lang höchste Konzentration.

Start in Gruppe A: Spannung von Riffa bis Taschkent

Spieldetails und wichtige Fakten für Fans:

Anstoßzeit und Stadion: Das Spiel des 1. Spieltags der ACL-2 Gruppe A findet am 16. September im bahrainischen Riffa statt und beginnt um 21:00 Uhr Taschkenter Zeit;

Live-Übertragung: Usbekische Millionen von Fußballfans können dieses Duell live auf dem Fernsehsender FutbolTV verfolgen;

Strategisches Ziel: Um das Weiterkommen aus der Gruppe zu sichern, ist ein Punktgewinn im ersten Auswärtsspiel für Nasaf lebenswichtig.

Wir wünschen dem Team von Nasaf aus Qarshi, dass es die Ehre Usbekistans in diesem schwierigen und intensiven Spiel würdig vertritt und einen wichtigen Sieg einfährt.

Was glauben Sie, wie geht das Auswärtsspiel von Nasaf gegen Al Khaldiya aus? Reicht die von Ruziqul Berdiyev gewählte Startelf für 3 Punkte oder entscheiden die Einwechselspieler das Spiel? Hinterlassen Sie Ihre Tipps und Meinungen in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse vor dem Spiel der „Drachen“ mit allen Fußballfans!