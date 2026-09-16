Mikel Merino vergleicht Max Dowman mit Lamine Yamal

Arsenal-Mittelfeldspieler Mikel Merino hat die Ähnlichkeiten zwischen dem jungen Talent des Vereins, Max Dowman, und dem Barcelona-Star Lamine Yamal hervorgehoben. Der erfahrene spanische Nationalspieler lobte den furchtlosen Charakter und das außergewöhnliche Talent des Akademie-Absolventen und sagte ihm eine große Zukunft voraus. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Sky Sports teilte Mikel Merino seine Gedanken über seinen Teamkollegen und den jungen Spieler. Ihm zufolge zeigt Max Dowman trotz seines jungen Alters bereits, dass er neben erfahrenen Spielern der ersten Mannschaft bestehen kann. Dies stößt bei Fans und Experten auf großes Interesse.

Ähnlicher Charakter und Furchtlosigkeit

Aus Merinos Sicht ist das Temperament das Hauptmerkmal, das Dowman und Yamal verbindet. Lamine Yamal, der zu einem der hellsten Sterne des Weltfußballs geworden ist, begann bereits mit 16 Jahren für Barcelona zu glänzen und triumphierte mit der spanischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft.

Der spanische Mittelfeldspieler betonte, dass beide Teenager keine Angst kennen, wenn sie auf der großen Bühne spielen. Sie scheuen nicht das Rampenlicht, zeigen in Drucksituationen sogar bessere Leistungen und bleiben selbst gegen die größten Namen im Fußball gelassen.

Gesundes Umfeld und Entwicklung

Gleichzeitig wurde betont, wie wichtig es für Spieler ist, die in so jungen Jahren so viel Aufmerksamkeit erhalten, auf dem Boden zu bleiben. Merino merkte an, dass es bei der Arbeit mit solch einzigartigen Talenten wichtig sei, ein Gleichgewicht zwischen Ermutigung und dem Bezug zur Realität zu wahren.

Ihm zufolge ist die beste Eigenschaft von Spielern wie Lamine Yamal und Max Dowman, dass sie trotz ihres enormen Talents sehr bescheiden sind. Sie sind immer lernwillig und bereit, auf den Rat der erfahrenen Spieler des Teams zu hören.

Der Arsenal-Trainer und seine Teamkollegen äußerten sich zufrieden darüber, ein solches junges Talent im Kader zu haben, merkten jedoch an, dass für seine Entwicklung manchmal auch Strenge notwendig sei. Max Dowman hat durch sein Verhalten gezeigt, dass er ein guter Junge ist, der danach strebt, in Zukunft noch höhere Gipfel zu erreichen.