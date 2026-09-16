Pokalsensation: Gazalkent wirft Kokand-1912 aus dem Wettbewerb

Das Achtelfinale des Usbekistan-Pokals sorgt weiterhin für unerwartete Ergebnisse, echte Intensität und die für Pokalwettbewerbe typischen Sensationen. In dieser Runde empfing der Pro-League-Vertreter Gazalkent den erfahrenen und renommierten Verein Kokand-1912 auf heimischem Platz und sicherte sich einen historischen 2:1-Sieg. Obwohl die meisten Fans die Gäste aus dem Tal vor dem Spiel als Favoriten sahen, zeigten die Schützlinge von Zayniddin Tojiyev von der ersten Minute an unermüdlichen Offensivfußball und große Disziplin. Bereits in der 7. Minute eröffnete Suhrob Sadirjonov mit einem schnellen Tor den Torreigen, und in der 75. Minute baute Diyor Tojiyev die Führung der Gastgeber aus.

Der berühmte Legionär aus Kokand, Silvanus Nimeli, erzielte in der 81. Minute den Anschlusstreffer und versuchte, die Spannung zurückzubringen, doch die Spieler aus Gazalkent verteidigten in den verbleibenden Minuten abgeklärt und brachten den Sieg über die Zeit. Damit hat sich Gazalkent feierlich das Ticket für das Viertelfinale des Usbekistan-Pokals gesichert. Welche Taktik wandte Zayniddin Tojiyev gegen den Favoriten an, warum musste Kokand-1912 den Wettbewerb so früh verlassen und wie weit kann der Überraschungssieger des Pokals in der nächsten Runde kommen?

„Treffer in der 7. und 75. Minute“: Chronik des Spiels

Die entscheidenden Ereignisse in einem kompromisslosen Duell:

7. Minute (1:0): Gazalkent begann die Partie mit scharfen Angriffen, und Suhrob Sadirjonov wurde zum Torschützen, der die Pläne des Gegners durchkreuzte;

75. Minute (2:0): Die auf den Ausgleich drängenden Gäste aus Kokand wurden bei einem Konter bestraft – Diyor Tojiyev erhöhte den Vorsprung und brachte sein Team dem Sieg nahe;

81. Minute (2:1): Kokand-1912-Stürmer Silvanus Nimeli verkürzte den Rückstand und sorgte für eine dramatische Schlussphase;

Viertelfinal-Ticket: Die Gastgeber, die bis zum Schlusspfiff heldenhaft Widerstand leisteten, sicherten sich den 2:1-Sieg und zogen ins Viertelfinale ein.

Kräfte für den Pokalkampf: Die Startaufstellungen

Die Spieler, die von den Trainern beider Mannschaften aufs Feld geschickt wurden:

Aufstellung Gazalkent: Asror Kenjayev (Torwart), Ozod Ibodullayev, Hojiakbar Yusufboyev, Adam Prisyajnyuk, Suhrob Sadirjonov, Abdurahmon Abdullayev, Diyor Tojiyev, Qodirbek Mamasov, Ivan Karshunov, Laziz Mirzayev, Umid Turg‘unov;

Aufstellung Kokand-1912: Rahimjon Davronov (Torwart), Asliddin Toshtemirov, Alisher Salimov, Shota Gvazava, Javohir Husanov, Shohrux Gadoyev, Silvanus Nimeli, Zafar Hakimov, G‘ulomhaydar G‘ulomov, Andro Giorgadze, Akbar O‘ktamov;

Charakter auf dem Platz: Der Pro-League-Teilnehmer zeigte eine deutlich höhere Motivation und Kampfgeist gegenüber dem Gegner, der über einen Kader voller bekannter Namen und Legionäre verfügte.

Der Erfolg der Schützlinge von Zayniddin Tojiyev und die Niederlage des Gegners

Analytische Schlussfolgerungen der Experten nach dem Spiel:

Die richtige Taktik: Zayniddin Tojiyev stellte das Gleichgewicht zwischen Defensive und Offensive hervorragend her und nutzte die Schwachstellen des Gegners bei Standardsituationen und Kontern effizient aus;

Der Einbruch der Gäste aus Kokand: Dass Kokand-1912, ein Team mit großen Ambitionen von Führung und Fans, bereits im Achtelfinale ausscheidet, wird intern für ernsthafte Fragen sorgen;

Status als „Dark Horse“ im Pokal: Gazalkent, das nun im Viertelfinale steht, ist für jeden Spitzenclub im Wettbewerb zu einem gefährlichen und schwer zu knackenden Gegner geworden.

Dieser mutige Sieg von Gazalkent hat einmal mehr bewiesen, dass im nationalen Fußball Namen und Status nicht immer das Endergebnis bestimmen, sondern dass der Wille auf dem Platz alles überwiegt.

Glauben Sie, dass Gazalkent seinen Siegeszug im Pokal fortsetzen und das Halbfinale oder sogar das Finale erreichen kann? War der erfahrene Kokand-1912durch einen Trainerfehler oder die Selbstgefälligkeit der Spieler zu dieser unerwarteten Niederlage verdammt? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Kommentare und teilen Sie die Details dieser Pokalsensation mit allen Fußballfans und Freunden!