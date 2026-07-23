Манчестер Сити ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусанов билан шартномани 2031-йилгача узайтирди

·0·Спорт
Манчестер Сити ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусанов билан шартномани 2031-йилгача узайтирди

Англиянинг амалдаги чемпиони Манчестер Сити ўз таркибидаги етакчи футболчилар билан ҳамкорликни узоқ муддатга узайтириш орқали келажак пойдеворини мустаҳкамлашда давом этмоқда. Клуб раҳбарияти ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов ва белгиялик вингер Жеремй Доку билан янги келишувга эришди. Ҳар икки футболчи энди 2031-йилга қадар "Этиҳед" стадионида тўп сурадиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу стратегик қарор жамоанинг асосий юлдузи Фил Фоден билан имзоланган янги тўрт йиллик шартномадан сўнг амалга оширилди. The Athletic нашри хабарига кўра, Манчестер Сити раҳбарияти янги бош мураббий Энзо Мареска бошчилигидаги янги даврга тайёргарлик кўриш жараёнида ушбу футболчиларни жамоада олиб қолишни устувор вазифа деб ҳисоблаган.

Ҳусановнинг юксалииши ва Докунинг барқарорлиги

Абдуқодир Ҳусанов 2025-йилнинг январ ойида Франциянинг Ленс клубидан Манчестер Сити сафига келиб қўшилган эди. Ўтган мавсумнинг иккинчи ярмида Рубен Диас ва Йошко Гвардиол каби асосий ҳимоячилар жароҳат олган бир пайтда, ўзбекистонлик футболчи ўзини кўрсата олди. Унинг ишончли ўйини ва мудофаадаги совуққонлиги клуб раҳбариятида катта таассурот қолдирди.

Жеремй Доку эса Манчестер Сити таркибига қўшилганидан буён ўзининг барқарор ҳаракатлари билан ажралиб турибди. Вингер сўнгги учта мавсумнинг ҳар бирида 40 тадан ортиқ учрашувда майдонга тушиб, жамоа ҳужумларининг ажралмас қисмига айланган. Ҳар икки футболчи Пеп Гуардиола кетганидан кейинги даврда клубнинг асосий устунлари сифатида кўрилмоқда.

Келажак сари қадам

Жамоанинг рамзий футболчиларидан бири Фил Фоден ҳам чоршанба куни ўз шартномасини 2030-йилгача узайтирди ва унда келишувни яна бир йилга узайтириш банди мавжуд. Бу каби ички трансферлар ва асосий ўйинчиларни сақлаб қолиш, Манчестер Сити мухлислари орасида янги мавсум олдидан катта ишонч уйғотмоқда.

Гарчи жорий ёзги трансфер ойнасида Эллиот Андерсоннинг харидидан бошқа йирик трансферлар амалга оширилмаган бўлса-да, клуб ички ресурсларни мустаҳкамлашга урғу бермоқда. Ҳозирда жамоа Энзо Мареска қўл остида машғулотларни давом эттирмоқда. Шу билан бирга, клуб Родри билан боғлиқ миш-мишларни бартараф этиш ва таркибдаги бошқа муаммоларни ҳал қилиш устида ҳам иш олиб бормоқда.

Манчестер СитиАбдуқодир ҲусановПҳил ФоденАнглия Премер-лигасиФутбол Трансферлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрве Ренар учун тўрт даъвогар: Корея асосий номзод сифатида кўрмоқдаЭрве Ренар учун тўрт даъвогар: Корея асосий номзод сифатида кўрмоқдаБугун, 00:58Рамазон Темиров Эрцегни мақтади: «Қолганини жангда кўрамиз»Рамазон Темиров Эрцегни мақтади: «Қолганини жангда кўрамиз»Бугун, 00:55Манчестер Юнайтед Реал Мадрид юлдузи Орельен Чуамени учун янги таклиф тайёрламоқдаМанчестер Юнайтед Реал Мадрид юлдузи Орельен Чуамени учун янги таклиф тайёрламоқдаБугун, 00:52Гусков Анкалаевга қарши жанги ҳақида: «Бу ҳаётимни ўзгартириши мумкин»Гусков Анкалаевга қарши жанги ҳақида: «Бу ҳаётимни ўзгартириши мумкин»Бугун, 00:52Рамазон Темиров мақсадини айтди: Эрцегдан кейин чемпионлик сари юришРамазон Темиров мақсадини айтди: Эрцегдан кейин чемпионлик сари юришБугун, 00:49Эрцег Темировдан хавфни тан олди: режаси сўнгги раундларгача чўзишЭрцег Темировдан хавфни тан олди: режаси сўнгги раундларгача чўзишБугун, 00:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"