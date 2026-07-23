Манчестер Сити ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусанов билан шартномани 2031-йилгача узайтирди
Англиянинг амалдаги чемпиони Манчестер Сити ўз таркибидаги етакчи футболчилар билан ҳамкорликни узоқ муддатга узайтириш орқали келажак пойдеворини мустаҳкамлашда давом этмоқда. Клуб раҳбарияти ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов ва белгиялик вингер Жеремй Доку билан янги келишувга эришди. Ҳар икки футболчи энди 2031-йилга қадар "Этиҳед" стадионида тўп сурадиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу стратегик қарор жамоанинг асосий юлдузи Фил Фоден билан имзоланган янги тўрт йиллик шартномадан сўнг амалга оширилди. The Athletic нашри хабарига кўра, Манчестер Сити раҳбарияти янги бош мураббий Энзо Мареска бошчилигидаги янги даврга тайёргарлик кўриш жараёнида ушбу футболчиларни жамоада олиб қолишни устувор вазифа деб ҳисоблаган.
Ҳусановнинг юксалииши ва Докунинг барқарорлигиАбдуқодир Ҳусанов 2025-йилнинг январ ойида Франциянинг Ленс клубидан Манчестер Сити сафига келиб қўшилган эди. Ўтган мавсумнинг иккинчи ярмида Рубен Диас ва Йошко Гвардиол каби асосий ҳимоячилар жароҳат олган бир пайтда, ўзбекистонлик футболчи ўзини кўрсата олди. Унинг ишончли ўйини ва мудофаадаги совуққонлиги клуб раҳбариятида катта таассурот қолдирди.
Жеремй Доку эса Манчестер Сити таркибига қўшилганидан буён ўзининг барқарор ҳаракатлари билан ажралиб турибди. Вингер сўнгги учта мавсумнинг ҳар бирида 40 тадан ортиқ учрашувда майдонга тушиб, жамоа ҳужумларининг ажралмас қисмига айланган. Ҳар икки футболчи Пеп Гуардиола кетганидан кейинги даврда клубнинг асосий устунлари сифатида кўрилмоқда.
Келажак сари қадамЖамоанинг рамзий футболчиларидан бири Фил Фоден ҳам чоршанба куни ўз шартномасини 2030-йилгача узайтирди ва унда келишувни яна бир йилга узайтириш банди мавжуд. Бу каби ички трансферлар ва асосий ўйинчиларни сақлаб қолиш, Манчестер Сити мухлислари орасида янги мавсум олдидан катта ишонч уйғотмоқда.
Гарчи жорий ёзги трансфер ойнасида Эллиот Андерсоннинг харидидан бошқа йирик трансферлар амалга оширилмаган бўлса-да, клуб ички ресурсларни мустаҳкамлашга урғу бермоқда. Ҳозирда жамоа Энзо Мареска қўл остида машғулотларни давом эттирмоқда. Шу билан бирга, клуб Родри билан боғлиқ миш-мишларни бартараф этиш ва таркибдаги бошқа муаммоларни ҳал қилиш устида ҳам иш олиб бормоқда.
…