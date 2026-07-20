Ҳусанов Мареска тизимига мос тушадими? «Сити»даги ўзбек юлдузининг 3 та асосий вазифаси
«Манчестер Сити» ўзи учун тўлиқ муваффақиятли бўлмаган жорий мавсумдан кейин жиддий ўзгаришларга юз тутмоқда. Клубни ўн йил давомида бошқарган Пеп Гвардиоланинг кетиши жамоанинг ситима-тизимига таъсир кўрсатмай қолмайди.
Айни пайтда «шаҳарликлар» бошқарувини Гвардиоланинг шогирдларидан бири бўлган Энцо Мареска қабул қилиб олган. Табиийки, ўзбекистонлик футбол ишқибозларини Гвардиола қўл остида порлай бошлаган Абдуқодир Ҳусановнинг янги мураббий қўл остидаги келажаги жуда қизиқтирмоқда:
«Ҳусанов Маресканинг ўйин услубига мос келадими?»
«Янги мураббий унга ишонч билдирадими?»
«Абдуқодир ўтган мавсумдагидек мунтазам ўйин амалиётига эга бўладими?»
Zamin.uz экспертларнинг мазкур масала бўйича таҳлиллари ва Ҳусанов «Сити»нинг асосий таркибида мустаҳкам ўрин эгаллаши учун нималар қилиши кераклиги ҳақидаги хулосаларни тақдим этади.
Энцо Мареска услуби ва Абдуқодир Ҳусанов имкониятлари
Экспертларнинг таъкидлашича, агар позицион футбол мактабига мансуб мураббий ҳақида гапирилса, Энцо Мареска тизими Абдуқодир Ҳусановга умуман олганда жуда мос келади. Мареска қўллайдиган модель кучли ва аниқ жиҳатларга таянади:
Юқори ҳимоя чизиғи: Жамоа майдоннинг юқори қисмида ўйнайди ва орқада катта ҳудуд қолдиради.
Дуэллардаги жасорат: Ҳимоячилардан жуда катта тезкорлик ва яккакурашларда (дуэлларда) жасорат талаб этилади.
Тезкор марказий ҳимоячи: Бундай тактик моделда тезкор марказий ҳимоячи асосий заруратга айланади.
Ҳусанов мукаммаллаштириши керак бўлган 3 та асосий жиҳат
Фақат бошқаларнинг хатосини тузатадиган «ўт ўчирувчи» ҳимоячи бўлиб қолмаслиги учун Абдуқодир Ҳусанов ўз ўйинида яна 3 та муҳим жиҳатни ривожлантириши лозим:
№
Ранг ва компонент
Нималарни яхшилаши керак?
1
Тўп билан тезкор қарор қабул қилиш
Жон Стоунз даражасига чиқиши шарт эмас, лекин қачон қисқа ўйнаш, қачон олдинга силжиш ва қачон таваккал қилмасликни тезроқ тушунишни ўрганиши керак.
2
Позицион барқарорлик
Тезкор ҳимоячилар «ҳамма жойга улгураман» деган ортиқча ишончга берилиши мумкин. Топ-даражада эса вазиятни олдиндан баҳолаб, аввалдан тўғри позиция эгаллаш муҳим.
3
Коммуникация ва мулоқот
Англияда ҳимоячи учун тил, овоз ва майдонда шерикларни бошқариш тезлик каби муҳим. «Сити»даги дебюти унинг тил ва жамоа талабларига мослашиши оғир кечганини кўрсатган.
Хулоса
Агар Абдуқодир ушбу учта элементни ўз ўйинига татбиқ эта олса, италиялик мутахассис Энцо Мареска учун жуда фойдали ва керакли футболчига айланади. У Рубен Диаш ёки Жон Стоунзнинг нусхаси бўлиш шарт эмас — у ўзининг алоҳида профили, яъни тезкор, дуэлларда кучли ва гибрид ҳимоячи сифатида «Манчестер Сити»да ўз номини мустаҳкамлай олиши мумкин.
…