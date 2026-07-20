Ҳусанов Мареска тизимига мос тушадими? «Сити»даги ўзбек юлдузининг 3 та асосий вазифаси

·0·Спорт
Ҳусанов Мареска тизимига мос тушадими? «Сити»даги ўзбек юлдузининг 3 та асосий вазифаси

«Манчестер Сити» ўзи учун тўлиқ муваффақиятли бўлмаган жорий мавсумдан кейин жиддий ўзгаришларга юз тутмоқда. Клубни ўн йил давомида бошқарган Пеп Гвардиоланинг кетиши жамоанинг ситима-тизимига таъсир кўрсатмай қолмайди.

Айни пайтда «шаҳарликлар» бошқарувини Гвардиоланинг шогирдларидан бири бўлган Энцо Мареска қабул қилиб олган. Табиийки, ўзбекистонлик футбол ишқибозларини Гвардиола қўл остида порлай бошлаган Абдуқодир Ҳусановнинг янги мураббий қўл остидаги келажаги жуда қизиқтирмоқда:

  • «Ҳусанов Маресканинг ўйин услубига мос келадими?»

  • «Янги мураббий унга ишонч билдирадими?»

  • «Абдуқодир ўтган мавсумдагидек мунтазам ўйин амалиётига эга бўладими?»

Zamin.uz экспертларнинг мазкур масала бўйича таҳлиллари ва Ҳусанов «Сити»нинг асосий таркибида мустаҳкам ўрин эгаллаши учун нималар қилиши кераклиги ҳақидаги хулосаларни тақдим этади.

Энцо Мареска услуби ва Абдуқодир Ҳусанов имкониятлари

Экспертларнинг таъкидлашича, агар позицион футбол мактабига мансуб мураббий ҳақида гапирилса, Энцо Мареска тизими Абдуқодир Ҳусановга умуман олганда жуда мос келади. Мареска қўллайдиган модель кучли ва аниқ жиҳатларга таянади:

  • Юқори ҳимоя чизиғи: Жамоа майдоннинг юқори қисмида ўйнайди ва орқада катта ҳудуд қолдиради.

  • Дуэллардаги жасорат: Ҳимоячилардан жуда катта тезкорлик ва яккакурашларда (дуэлларда) жасорат талаб этилади.

  • Тезкор марказий ҳимоячи: Бундай тактик моделда тезкор марказий ҳимоячи асосий заруратга айланади.

Ҳусанов мукаммаллаштириши керак бўлган 3 та асосий жиҳат

Фақат бошқаларнинг хатосини тузатадиган «ўт ўчирувчи» ҳимоячи бўлиб қолмаслиги учун Абдуқодир Ҳусанов ўз ўйинида яна 3 та муҳим жиҳатни ривожлантириши лозим:

Ранг ва компонент

Нималарни яхшилаши керак?

1

Тўп билан тезкор қарор қабул қилиш

Жон Стоунз даражасига чиқиши шарт эмас, лекин қачон қисқа ўйнаш, қачон олдинга силжиш ва қачон таваккал қилмасликни тезроқ тушунишни ўрганиши керак.

2

Позицион барқарорлик

Тезкор ҳимоячилар «ҳамма жойга улгураман» деган ортиқча ишончга берилиши мумкин. Топ-даражада эса вазиятни олдиндан баҳолаб, аввалдан тўғри позиция эгаллаш муҳим.

3

Коммуникация ва мулоқот

Англияда ҳимоячи учун тил, овоз ва майдонда шерикларни бошқариш тезлик каби муҳим. «Сити»даги дебюти унинг тил ва жамоа талабларига мослашиши оғир кечганини кўрсатган.

Хулоса

Агар Абдуқодир ушбу учта элементни ўз ўйинига татбиқ эта олса, италиялик мутахассис Энцо Мареска учун жуда фойдали ва керакли футболчига айланади. У Рубен Диаш ёки Жон Стоунзнинг нусхаси бўлиш шарт эмас — у ўзининг алоҳида профили, яъни тезкор, дуэлларда кучли ва гибрид ҳимоячи сифатида «Манчестер Сити»да ўз номини мустаҳкамлай олиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродов ҳақорат ёзган мухлисга қўнғироқ қилди: «Вой, ака, шокдаман...»Шомуродов ҳақорат ёзган мухлисга қўнғироқ қилди: «Вой, ака, шокдаман...»Бугун, 11:30Дин Хёйсен Моуриньюни ҳайратда қолдирди: сабаб ЖЧ-2026даги алам...Дин Хёйсен Моуриньюни ҳайратда қолдирди: сабаб ЖЧ-2026даги алам...Бугун, 11:22Месси финалдан сўнг тан олди: Испания яхшироқ ўйнадиМесси финалдан сўнг тан олди: Испания яхшироқ ўйнадиБугун, 11:18Нидерландия ЖЧ–2026 билан эрта хайрлашди, аммо FIFA мукофотини олдиНидерландия ЖЧ–2026 билан эрта хайрлашди, аммо FIFA мукофотини олдиБугун, 11:17Авлодлар алмашинуви: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ҳиссий лаҳзаАвлодлар алмашинуви: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ҳиссий лаҳзаБугун, 10:57Мартинес 11 сейв билан жаҳон чемпионатлари финали тарихини янгиладиМартинес 11 сейв билан жаҳон чемпионатлари финали тарихини янгиладиБугун, 10:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди