Wichtige Warnung für Usbeken in Israel ausgegeben

Aufgrund der Eskalation der Lage im Nahen Osten hat sich die Botschaft Usbekistans in Israel an die Staatsbürger Usbekistans im Land gewandt, um die Sicherheitsmaßnahmen zu verschärfen.

Nach Angaben der Botschaft besteht weiterhin die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Verschlechterung der Lage in der Region. Diesbezüglich wird den Bürgern empfohlen, die offiziellen Meldungen und Anweisungen der israelischen staatlichen Stellen, insbesondere des Heimatschutzkommandos (Home Front Command), regelmäßig zu verfolgen und diese strikt einzuhalten.

Die usbekischen Staatsbürger wurden zudem aufgefordert, die Standorte der nächstgelegenen Schutzräume an ihrem Wohn- oder Arbeitsort im Voraus zu ermitteln, Bewegungen und Reisen sorgfältig zu planen und bestehende Sicherheitseinschränkungen zu berücksichtigen. Darüber hinaus wurde betont, dass es wichtig ist, immer Ausweisdokumente bei sich zu tragen und in ständigem Kontakt mit Angehörigen zu bleiben.

In Notsituationen können sich usbekische Staatsbürger in Israel unter den folgenden Telefonnummern an die Botschaft wenden:

03-672-2466

03-672-2371

03-758-5075

03-758-5076

Die diplomatische Vertretung forderte die Bürger auf, Ruhe zu bewahren, unbestätigten Berichten in sozialen Netzwerken keinen Glauben zu schenken und sich nur auf Informationen aus offiziellen Quellen zu verlassen.

Für Notfälle:

+972 54 485 1397

Es wird darauf hingewiesen, dass die Botschaft Usbekistans in Israel die Lage ständig beobachtet und bei Bedarf zusätzliche Informationen veröffentlicht werden.