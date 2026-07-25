Der spanische Klub Real Madrid hat seine Aktivitäten auf dem Sommertransfermarkt auf ein beispielloses Niveau gesteigert. Nach der Rückkehr von José Mourinho als Cheftrainer hat das Team begonnen, den Kader grundlegend zu erneuern. Das nächste Hauptziel ist der Flügelspieler von RB Leipzig und der ivorischen Nationalmannschaft, Yan Diomandé. Die Madrilenen haben gezeigt, dass sie bereit sind, eine große Summe für den talentierten Spieler auszugeben, berichtet Goal.com berichtet .

Goal.com zufolge hat Real Madrid ein erstes offizielles Angebot über 90 Millionen Euro in bar plus 10 Millionen Euro Boni für den 2006 geborenen offensiven Mittelfeldspieler abgegeben. Die Führung von RB Leipzig lehnte dieses Angebot jedoch ab. Medienberichten aus Deutschland zufolge wollen die "Bullen" ihren Star nicht für unter 120 Millionen Euro gehen lassen. Yan Diomandé hatte in der vergangenen Saison mit 10 Toren und 13 Vorlagen die Aufmerksamkeit vieler Topklubs auf sich gezogen.

Mourinhos neues Projekt und Konkurrenz

José Mourinho möchte unbedingt einen Spieler mit dem Profil von Yan Diomandé im Team haben. Der Trainer ist der Meinung, dass der junge Flügelspieler Tempo und unberechenbare Momente in die Offensivabteilung bringen wird. Bemerkenswert ist, dass Real Madrid im Werben um den Spieler mit Paris Saint-Germain (PSG) konkurriert. Ersten Berichten zufolge hatte Yan Diomandé eine mündliche Einigung mit dem Pariser Klub erzielt, doch das Eingreifen Madrids hat die Situation drastisch verändert.

Bislang haben sich namhafte Spieler wie Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella und Bernardo Silva dem Kader von Real Madrid angeschlossen. Zudem führt der Verein weiterhin Gespräche mit Manchester-City-Mittelfeldspieler Rodri. Der spanische Spieler hat Signalisiert, dass er gerne in seine Heimat zurückkehren würde, was das Mittelfeld der "Königlichen" weiter stärken könnte.

Italien-Weg öffnet sich für Brahim Díaz

Die Ankunft neuer Stars im Angriff wird unweigerlich die Zukunft der aktuellen Spieler beeinflussen. Insbesondere könnte Brahim Díaz in die italienische Serie A zurückkehren. Juventus -Cheftrainer Luciano Spalletti sieht den marokkanischen Spielmacher als Schlüsselfigur im offensiven Mittelfeld seines Teams. Brahim Díaz spielte zuvor auf Leihbasis für Milan, gewann die italienische Meisterschaft und ist bestens mit dem lokalen Fußballumfeld vertraut.

Obwohl Brahim Díaz' Vertrag bei Real Madrid noch bis 2027 läuft und er den Wunsch geäußert hat, im Team zu bleiben, könnte ein Transfer von Yan Diomandé dazu führen, dass er an die Ersatzbank gefesselt wird. Die Juventus-Führung plant, genau diesen Faktor auszunutzen, um den Spieler für ihr Projekt in Turin zu gewinnen. Gleichzeitig steht der Madrider Klub in Kontakt, um den laufenden Vertrag des Spielers bis 2030 zu verlängern, was seinen Marktwert erheblich steigern könnte.