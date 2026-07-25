Manchester City an der Schwelle zu einer neuen Era: Bleibt Rodri oder geht er?

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Manchester City an der Schwelle zu einer neuen Era: Bleibt Rodri oder geht er?

Der englische Verein Manchester City tritt in eine der delikatesten und verantwortungsvollsten Phasen seiner modernen Geschichte ein. Da die Ära von Pep Guardiola zu Ende geht und Enzo Maresca die Mannschaft übernimmt, weht ein Wind des großen Umbruchs durch den Klub. Eine radikale Kadererneuerung, der Weggang von Leistungsträgern und insbesondere die Situation um den Mittelfeldmotor Rodri gelten als die entscheidenden Faktoren für die Zukunft des Vereins. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Einen Trainer zu ersetzen, der die Mannschaft ein Jahrzehnt lang geleitet hat, ist nie einfach. Heute befindet sich Manchester City in einer ernsthaften Umbruchphase, die nicht nur den Trainerstab, sondern auch den Kader betrifft. Vier Spieler, die beim historischen Triple-Gewinn in der Saison 2022/23 die Hauptsäulen waren – Manuel Akanji, Nathan Ake, Bernardo Silva und John Stones – haben den Verein in diesem Sommer verlassen. Dies hat zu großen Lücken in der Struktur der Mannschaft geführt.

Rodri und das Interesse von Real Madrid

Derzeit richtet sich alle Aufmerksamkeit auf Rodri, der mit der spanischen Nationalmannschaft den Weltmeistertitel gefeiert hat. Der Spieler bereitet sich derzeit auf eine Rückenoperation vor, und sein Rückkehrtermin auf den Platz bleibt ungewiss. Berichte über ernsthaftes Interesse von Real Madrid an dem Mittelfeldspieler, dessen Vertrag nur noch ein Jahr läuft, verkomplizieren die Situation weiter.

Die Vereinsführung steht vor einer schwierigen Wahl: Einen der besten defensiven Mittelfeldspieler der Welt trotz seiner Verletzung im Team halten oder ihn vor Vertragsende für eine hohe Ablösesumme verkaufen. Nach Angaben von Goal.com hat Enzo Maresca auf seiner ersten Pressekonferenz offen erklärt, dass er den spanischen Star im Team halten möchte.

Neue Transfers und Zukunftspläne

Die Vereinsführung ist auf dem Transfermarkt aktiv, um die Abgänge im Kader zu kompensieren. Insbesondere wurden 116 Millionen Pfund für Elliot Anderson ausgegeben, zudem wurde das 17-jährige englische Talent Jeremy Monga verpflichtet. Diese Schritte zeigen, dass der Verein einen Verjüngungsprozess auf Basis einer langfristigen Strategie eingeleitet hat.

Diese Übergangsphase verläuft für Manchester City nicht reibungslos. Die Klärung des Schicksals eines erfahrenen und spielgesteuerten Profis wie Rodri wird bestimmen, wie das Mittelfeld in Enzo Marescas System aussehen wird. Sollte Rodri gehen, könnte das Team nicht nur technische Klasse, sondern auch Führungsqualitäten im Zentrum des Spielfelds verlieren. Natürlich sind auch Fußballfans in Usbekistan gespannt auf das neue Gesicht eines Spitzenklubs wie Manchester City, da jeder Transfer dieses Vereins den weltweiten Transfermarkt beeinflusst.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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