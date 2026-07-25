Arsenal steigt in den Transferpoker um Vinicius Junior ein: Vertragsstreit in Madrid

Der Londoner Verein FC Arsenal hat sich überraschend zu einem der Hauptanwärter auf die Verpflichtung von Real-Madrid-Star Vinicius Junior entwickelt. Vor dem Hintergrund der ungewissen Zukunft des brasilianischen Stürmers in der spanischen Hauptstadt beobachten die englischen Meister die Situation genau. Die „Gunners“ wollen ihre Offensivabteilung durch die Verpflichtung eines Weltklasse-Stars weiter verstärken, berichtet Goal.com berichtet .

Berichten von The Athletic zufolge wird Arsenal ein offizielles Angebot zur Verpflichtung vorbereiten, falls sich der 26-jährige Spieler nicht auf einen neuen Arbeitsvertrag mit Real Madrid einigen kann. Nach acht Spielzeiten bei den Madrilenen hat sich Vinicius zu einem der gefährlichsten Stürmer der Welt entwickelt. Da sein aktueller Vertrag jedoch nur noch 12 Monate läuft, sorgt dies für großes Aufsehen auf dem Transfermarkt.

Obwohl noch keine offiziellen Verhandlungen zwischen den Vereinen begonnen haben, unterstützt die Führung des Londoner Klubs die Transferidee voll und ganz. Die Verantwortlichen von Arsenal sind bereit, sofort zu handeln, falls Real Madrid beschließt, seinen Star im aktuellen transferfenster zu verkaufen, um ihn im kommenden Jahr nicht ablösefrei zu verlieren.

Gehaltsdifferenzen und finanzielle Probleme

Berichten von OK Diario zufolge sind die Verhandlungen zwischen Vinicius Junior und Real Madrid in eine Sackgasse geraten. Der Spieler fordert ein Nettogehalt von 20 Millionen Euro pro Jahr. Die „Königlichen“ zögern jedoch, dem brasilianischen Star eine so hohe Summe zu zahlen, um das allgemeine Gehaltsgefüge und die finanzielle Stabilität des Teams zu wahren.

Einer der Faktoren, die die Situation weiter verkomplizieren, ist der hohe Treuebonus, der dem Spieler in der kommenden Saison ausgezahlt werden muss. Die Vereinsführung von Real Madrid könnte sogar die Option in Betracht ziehen, Vinicius auf die Transferliste zu setzen, um solche Kosten zu vermeiden und wirtschaftlichen Gewinn zu erzielen.

Seit seinem Wechsel von Flamengo im Jahr 2018 ist Vinicius Junior ein fester Bestandteil des Madrider Klubs geworden. In der Saison 2025/26 gelang es ihm, in allen Wettbewerben 22 Tore zu erzielen. Zudem zeigte er starke Leistungen für die brasilianische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft und erzielte 4 Tore in 5 Spielen.

Arsenals neue Ambitionen

Premier-League-Gewinner Mikel Arteta möchte nicht, dass die Entwicklung des Teams ins Stocken gerät. Die Verpflichtung eines erfahrenen und titeldekorierten Spielers wie Vinicius könnte Arsenal auf europäischer Ebene einen absoluten Vorteil verschaffen. Die reiche Champions-League-Erfahrung des Spielers gilt für den Londoner Klubs als äußerst wertvoll.

Vinicius Junior hat insgesamt 375 Spiele für Real Madrid absolviert und dabei 128 Tore sowie 100 Vorlagen beigesteuert. Seine Trophäensammlung umfasst drei La-Liga-Titel, zwei Champions-League-Trophäen und den spanischen Pokal. Wie Goal.com betont, könnte genau diese Siegermentalität das fehlende Puzzleteil für die „Gunners“ sein.