Newcastle startet Verhandlungen mit Milan über Fikayo Tomori Transfer

Der englische Verein Newcastle United hat ernsthaftes Interesse am Innenverteidiger von AC Milan, Fikayo Tomori, bekundet, um seine Defensive zu verstärken. Die „Magpies“ haben ein offizielles Angebot abgelegt, um den Spieler in die englische Premier League zurückzuholen. Für das Team von Eddie Howe, das in der Vorsaison viele Punkte aufgrund von Defensivproblemen liegen ließ, ist Tomori eines der Hauptziele. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Dem von MilanNews24 verbreiteten Bericht zufolge hat Newcastle ein erstes Angebot über 15 Millionen Euro an den Mailänder Club geschickt. Diese Summe stellte die italienische Seite jedoch nicht zufrieden. Die Vereinsführung von Milan will Tomori, einen ihrer erfahrensten Verteidiger, nicht billig ziehen lassen und ist bereit, die Transferverhandlungen fortzusetzen.

Differenzen bei den Verhandlungen und die Preisfrage

Der finanzielle Unterschied zwischen den Parteien ist derzeit nicht allzu groß. Milans Führung fordert für den 26-jährigen Abwehrspieler mindestens 20 Millionen Euro inklusive Boni. Newcastle versucht indes, den Deal zu Beginn des Transferfensters abzuschließen. Sollte der englische Club sein Angebot um weitere 5 Millionen Euro erhöhen, ist die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses sehr hoch.

Newcastle belegte in der vergangenen Saison den 12. Platz in der englischen Meisterschaft und verpasste die Europapokalränge. 55 Gegentore verdeutlichen die Notwendigkeit ernsthafter Reformen in der Hintermannschaft. Insbesondere die schwere Niederlage im Champions-League-Achtelfinale gegen Barcelona (8:3 nach Hin- und Rückspiel) deckte die Schwachstellen des Teams auf.

Fikayo Tomori steht seit 2021 bei Milan unter Vertrag. Ursprünglich von Chelsea ausgeliehen, wurde der Verteidiger später für 25 Millionen Pfund fest verpflichtet. Sein aktueller Vertrag bei den Rossoneri läuft bis 2027. Während seiner Zeit in Italien ist Tomori zu einem festen Bestandteil der Mannschaft geworden.

Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass Tomori insgesamt 214 Spiele für Milan absolviert, dabei 7 Tore erzielt und 6 Vorlagen gegeben hat. Mit seinem Team gewann er in der Saison 2021/22 die Serie-A-Meisterschaft und in der Saison 2024/25 den italienischen Supercup. Zudem hatte er großen Anteil daran, dass das Team in der Saison 2022/23 das Halbfinale der Champions League erreichte.

Berichten von Goal.com zufolge kam Tomori in der vergangenen Saison in 37 Spielen in allen Wettbewerben zum Einsatz und steuerte 3 Vorlagen bei. Milan beendete die Saison auf dem 5. Platz und spielt im kommenden Jahr in der Europa League. Nun könnte der Wunsch des Spielers, in seine Heimat zurückzukehren und sich in einer stärkeren Liga zu beweisen, der entscheidende Faktor für den Transfer sein.