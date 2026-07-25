Drei Giganten kämpfen um Rodri: Wer ist der Favorit?

Einer der größten Transferkämpfe des Sommers könnte auf dem europäischen Transfermarkt bald beginnen. Real Madrid betrachtet den besten Spieler der Weltmeisterschaft, Rodri, als sein Hauptziel, aber PSG und Barcelonas überraschender Schachzug hat die Situation drastisch verändert.

Es wird berichtet, dass der spanische Mittelfeldspieler selbst zu der Madrid-Option tendiert. Es gibt jedoch noch keine offizielle Vereinbarung mitManchester City — das bedeutet, der entscheidende Kampf fängt jetzt erst an.

PSG hat den ersten konkreten Schritt gemacht

Laut RMC Sport hat PSG Kontakt mit der Führung vonManchester City bezüglich eines Transfers von Rodri aufgenommen. Die Pariser haben erste Gespräche geführt, um den Preis des Spielers, die Haltung des Vereins und mögliche Bedingungen eines Deals zu erfahren.

Bislang gibt es keine Informationen über ein offizielles Angebot. Dennoch zeigt PSGs direktes Vorgehen gegenüber dem Klub aus Manchester, dass das Interesse über eine reine Beobachtungsphase hinausgeht.

Obwohl die Pariser als Letzte in das Transferrennen eingestiegen sind, haben sie als Erster eine praktische Aktion gestartet.

Die Ankunft eines Spielers wie Rodri, der das Spiel lenken kann, könnte PSG Kontrolle im Zentrum, Balance in der Defensive und Erfahrung in großen Spielen verleihen.

Eine Verletzung veränderte den Plan von Barcelona

Barcelonas Interesse an Rodri wurde durch die schwere Verletzung von Frenkie de Jong verstärkt. Der katalanische Verein gab offiziell bekannt, dass sich der niederländische Mittelfeldspieler einen Riss im inneren Seitenband des rechten Knies zugezogen hat.

Da De Jong für mehrere Monate ausfallen könnte, prüft der Verein Optionen zur Verstärkung des Mittelfelds. Berichten zufolge betrachtet die Führung Rodri nicht als kurzfristigen Ersatz, sondern als strategischen Spieler, der fähig ist, das Mittelfeld neu aufzubauen.

Die Hauptprobleme für Barcelona sind nicht gering:

hohe Geldmittel für den Transfer finden;

Spielraum im Gehaltsbudget schaffen;

Manchester City zum Verkauf überreden;

mit den finanziellen Möglichkeiten von Real Madrid und PSG konkurrieren.

Daher bleibt die Realisierbarkeit des Deals vorerst ungewiss, auch wenn das Interesse der Katalanen ernst ist.

Warum will jeder ausgerechnet Rodri?

Der 30-jährige Mittelfeldspieler spielte eine entscheidende Rolle beim Titelgewinn Spaniens bei der Weltmeisterschaft 2026 und gewann den Ballon d'Or als bester Spieler des Turniers.

Während des Turniers brachte er es auf 747 erfolgreiche Pässe bei einer Passquote von 93 Prozent. Rodri war zudem der Spieler, der im Turnier die größte Distanz zurücklegte.

Rodris Stärken Nutzen für das Team Ballkontrolle Bestimmt das Spieltempo Positionssicherheit Verbindet Abwehr und Angriff Präzise Pässe Durchbricht das gegnerische Pressing Erfahrung in großen Spielen Verleiht Stabilität unter Druck Körperliche Verfassung Kontrolliert das Spielfeldzentrum komplett

Rodri ist kein gewöhnlicher defensiver Mittelfeldspieler. Er gilt als Spieler, der den Spielstil der Mannschaft steuert und die taktischen Ideen des Trainers auf dem Platz umsetzt.

Warum ist Real Madrid immer noch der Hauptfavorit?

Trotz der Bemühungen von PSG und Barcelona wird Real Madrid weiterhin als Hauptfavorit im Rennen um Rodri gehandelt. Quellen berichten, dass der Spieler es vorzieht, in Madrid zu spielen, und dass sich die Parteien möglicherweise mündlich über persönliche Bedingungen geeinigt haben.

Hier gibt es jedoch einen wichtigen Unterschied:

Eine mündliche Vereinbarung ist kein offiziellem Vertrag.

Selbst wenn sich Real Madrid mit Rodri einigt, müssen sie die Zustimmung von Manchester City einholen. Es ist natürlich, dass die Citizens den Schlüsselspieler ihres Spielsystems nicht einfach so gehen lassen.

Für den Madrider Club könnte Rodris Transfer mehrere Probleme gleichzeitig lösen:

einen echten Lenker ins Mittelfeld holen;

die Balance vor der Abwehr verstärken;

jungen Spielern einen erfahrenen Führungsspieler zur Seite stellen;

über einen Spieler verfügen, der das Spieltempo in großen Partien kontrolliert.

Was entscheidet über das Schicksal des Transfers?

In der aktuellen Situation sehen die Chancen der drei Vereine unterschiedlich aus:

Klub Hauptvorteil Größtes Hindernis Real Madrid Möglicher Wunsch des Spielers Einigung mit City PSG Enorme Finanzkraft Rodri von Paris überzeugen Barcelona Rückkehr nach Spanien und Schlüsselrolle Finanzielle Einschränkungen

Die endgültige Entscheidung wird von Rodris Wunsch, den von Manchester City festgelegten Bedingungen und der Höhe der offiziellen Angebote abhängen. Bislang hat PSG die Transfertür geöffnet, Barcelona analysiert die Lage, und Real Madrid baut auf die Wahl des Spielers.

Ohne offizielles Angebot und eine Einigung zwischen den Vereinen ist Rodris Wechsel nach Madrid jedoch keine beschlossene Sache. Auf dem Transfermarkt wird aus „fast vereinbart“ über Nacht manchmal „überhaupt nicht“ – das ist das feine Detail des Fußballs, wie die Abseitslinie.

Welchen Verein sollte Rodri Ihrer Meinung nach wählen: Real Madrid, PSG oder Barcelona? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Artikel auf Telegram mit Fußballfans.