Mohamed Salah vor Wechsel zu Beşiktaş: Wer hat das letzte Wort?

·52·Sport
Mohamed Salah vor Wechsel zu Beşiktaş: Wer hat das letzte Wort?

Gerüchte über einen Wechsel von Mohamed Salah nach Istanbul haben den Transfermarkt erschüttert. Einige Quellen schreiben, dass sich die Parteien über die Vertragsbedingungen geeinigt haben, doch die jüngste Äußerung des Beşiktaş-Präsidenten zeigte, dass der Deal noch nicht unterschrieben ist.

Der türkische Klub hat sein finalstes offizielles Angebot an den ägyptischen Star geschickt. Nun hängt das Schicksal des Transfers von der Antwort ab, die Salah und seine Vertreter geben werden.

Welche Bedingungen enthält der von Schira verbreitete Bericht?

Dem italienischen Journalisten Nicolò Schira zufolge steht Beşiktaş kurz vor einer Einigung mit Salah über persönliche Konditionen. Das Angebot umfasst einen Vertrag bis 2027 mit der Option auf eine Verlängerung um eine weitere Saison.

Berichten zufolge wird dem ägyptischen Spieler ein Jahresgehalt von 12 Millionen Euro geboten. Salah kann ablösefrei zu seinem neuen Verein wechseln, da sein Vertrag mit dem FC Liverpool ausgelaufen ist.

Details des Deals

Gemeldete Bedingung

Vertragslaufzeit

Bis 2027

Verlängerungsoption

Eine weitere Saison

Jahresgehalt

12 Millionen Euro

Transferstatus

Ablösefreier Spieler

Offizielle Unterschrift

Bisher noch nicht erfolgt

Beşiktaş-Präsident bringt Licht ins Dunkel

Am 25. Juli erklärte Beşiktaş-Präsident Serdal Adalı, dass die Verhandlungen laufen und der Klub der Spielerseite ein letztes offizielles Angebot unterbreitet hat.

„Jetzt liegt die Entscheidung beim Spieler.“

Adalı betonte, dass in Kürze eine klare Antwort von Salah und seinen Vertretern erwartet wird. Das bedeutet, dass es trotz einer großen Annäherung bei den persönlichen Bedingungen noch nicht möglich ist, den Transfer offiziell als abgeschlossen zu betrachten.

Warum haben sich die Verhandlungen in die Länge gezogen?

Es hieß anfangs, Salah habe positiv auf einen Wechsel zu Beşiktaş reagiert. Doch nachdem Berichte über den vermeintlichen Abschluss des Transfers die Runde machten, stiegen die finanziellen Forderungen der Spielerberater und es entstand ein ernsthaftes Hindernis in den Verhandlungen.

Serdal Adalı gab bekannt, dass die vom Berater des Spielers geforderte Provision etwa 35 Prozent erreichte und der Klub eine solche Bedingung nicht akzeptierte. Später kehrten die Parteien an den Verhandlungstisch zurück und Beşiktaş schickte sein letztes Angebot.

Aus diesem Grund änderte sich die Situation innerhalb weniger Tage dreimal:

  • Salahs ursprüngliche Zustimmung zum Transfer;

  • erschwerte Verhandlungen aufgrund der Beraterforderungen;

  • Abgabe des finalen Angebots durch Beşiktaş.

Salahs große Ära bei Liverpool ist zu Ende

Liverpool hatte im März offiziell bekannt gegeben, dass Salah den Klub am Ende der Saison 2025/26 verlassen wird. Der ägyptische Stürmer spielte neun Jahre lang für das englische Team und wurde zu einem der größten Spieler in der Vereinsgeschichte.

Er erzielte in 441 Einsätzen für Liverpool 257 Tore. Salah gewann mit dem Team zweimal die Premier League, die Champions League, die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft und eine Reihe nationaler Trophäen.

Die Ankunft eines solchen Spielers in der türkischen Liga wird für Beşiktaş nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern auch kommerziell und imagemäßig ein riesiges Ereignis sein.

Drei mögliche Ausgänge des Transfers

In der aktuellen Situation gibt es drei Szenarien:

  1. Salah nimmt das letzte Angebot an und Beşiktaş verkündet den Transfer offiziell.

  2. Die Parteien diskutieren einige finanzielle Bedingungen noch einmal.

  3. Der Spieler lehnt das Angebot ab und entscheidet sich für eine Option in Saudi-Arabien oder einer anderen Meisterschaft.

Es gibt ernsthafte Berichte, dass Salah einem Wechsel in die Türkei zugestimmt hat. Doch bis der Vertrag unterzeichnet ist, ist es zu früh, ihn einen Beşiktaş-Spieler zu nennen. Auf dem Transfermarkt ist eine mündliche Vereinbarung keine Ehe, sondern erst die Werbung.

Glaubst du, dass Mohamed Salah auch bei Beşiktaşsein früheres Niveau zeigen kann? Schreibe deine Meinung in die Kommentare und teile diese Nachricht mit Fußballfans auf Telegram.

Mohamed SalahBeşiktaşLiverpoolNicolò SchiraSerdal Adalı
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Juventus sucht Torhüter: Turins Hauptziel ist PSG-KeeperJuventus sucht Torhüter: Turins Hauptziel ist PSG-KeeperHeute, 02:35WM-Entdeckung Vozinha wechselt zum chilenischen GigantenWM-Entdeckung Vozinha wechselt zum chilenischen GigantenHeute, 01:37Werben um Julian Brandt: Leeds United und Ajax wollen den ablösefreien Spieler verpflichtenWerben um Julian Brandt: Leeds United und Ajax wollen den ablösefreien Spieler verpflichtenHeute, 01:17Real Madrid kurz vor Abschluss des Transfers von Manchester-City-Star RodriReal Madrid kurz vor Abschluss des Transfers von Manchester-City-Star RodriHeute, 01:16Jürgen Klopp stellt Deutschland Bedingungen: Was er in seinem harten Ultimatum sagteJürgen Klopp stellt Deutschland Bedingungen: Was er in seinem harten Ultimatum sagteHeute, 01:12$100.000 für Temirov: Die Bonus-Gewinner von Abu Dhabi wurden bekannt gegeben$100.000 für Temirov: Die Bonus-Gewinner von Abu Dhabi wurden bekannt gegebenHeute, 00:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt