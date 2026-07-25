Mohamed Salah vor Wechsel zu Beşiktaş: Wer hat das letzte Wort?

Gerüchte über einen Wechsel von Mohamed Salah nach Istanbul haben den Transfermarkt erschüttert. Einige Quellen schreiben, dass sich die Parteien über die Vertragsbedingungen geeinigt haben, doch die jüngste Äußerung des Beşiktaş-Präsidenten zeigte, dass der Deal noch nicht unterschrieben ist.

Der türkische Klub hat sein finalstes offizielles Angebot an den ägyptischen Star geschickt. Nun hängt das Schicksal des Transfers von der Antwort ab, die Salah und seine Vertreter geben werden.

Welche Bedingungen enthält der von Schira verbreitete Bericht?

Dem italienischen Journalisten Nicolò Schira zufolge steht Beşiktaş kurz vor einer Einigung mit Salah über persönliche Konditionen. Das Angebot umfasst einen Vertrag bis 2027 mit der Option auf eine Verlängerung um eine weitere Saison.

Berichten zufolge wird dem ägyptischen Spieler ein Jahresgehalt von 12 Millionen Euro geboten. Salah kann ablösefrei zu seinem neuen Verein wechseln, da sein Vertrag mit dem FC Liverpool ausgelaufen ist.

Details des Deals Gemeldete Bedingung Vertragslaufzeit Bis 2027 Verlängerungsoption Eine weitere Saison Jahresgehalt 12 Millionen Euro Transferstatus Ablösefreier Spieler Offizielle Unterschrift Bisher noch nicht erfolgt

Beşiktaş-Präsident bringt Licht ins Dunkel

Am 25. Juli erklärte Beşiktaş-Präsident Serdal Adalı, dass die Verhandlungen laufen und der Klub der Spielerseite ein letztes offizielles Angebot unterbreitet hat.

„Jetzt liegt die Entscheidung beim Spieler.“

Adalı betonte, dass in Kürze eine klare Antwort von Salah und seinen Vertretern erwartet wird. Das bedeutet, dass es trotz einer großen Annäherung bei den persönlichen Bedingungen noch nicht möglich ist, den Transfer offiziell als abgeschlossen zu betrachten.

Warum haben sich die Verhandlungen in die Länge gezogen?

Es hieß anfangs, Salah habe positiv auf einen Wechsel zu Beşiktaş reagiert. Doch nachdem Berichte über den vermeintlichen Abschluss des Transfers die Runde machten, stiegen die finanziellen Forderungen der Spielerberater und es entstand ein ernsthaftes Hindernis in den Verhandlungen.

Serdal Adalı gab bekannt, dass die vom Berater des Spielers geforderte Provision etwa 35 Prozent erreichte und der Klub eine solche Bedingung nicht akzeptierte. Später kehrten die Parteien an den Verhandlungstisch zurück und Beşiktaş schickte sein letztes Angebot.

Aus diesem Grund änderte sich die Situation innerhalb weniger Tage dreimal:

Salahs ursprüngliche Zustimmung zum Transfer;

erschwerte Verhandlungen aufgrund der Beraterforderungen;

Abgabe des finalen Angebots durch Beşiktaş.

Salahs große Ära bei Liverpool ist zu Ende

Liverpool hatte im März offiziell bekannt gegeben, dass Salah den Klub am Ende der Saison 2025/26 verlassen wird. Der ägyptische Stürmer spielte neun Jahre lang für das englische Team und wurde zu einem der größten Spieler in der Vereinsgeschichte.

Er erzielte in 441 Einsätzen für Liverpool 257 Tore. Salah gewann mit dem Team zweimal die Premier League, die Champions League, die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft und eine Reihe nationaler Trophäen.

Die Ankunft eines solchen Spielers in der türkischen Liga wird für Beşiktaş nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern auch kommerziell und imagemäßig ein riesiges Ereignis sein.

Drei mögliche Ausgänge des Transfers

In der aktuellen Situation gibt es drei Szenarien:

Salah nimmt das letzte Angebot an und Beşiktaş verkündet den Transfer offiziell. Die Parteien diskutieren einige finanzielle Bedingungen noch einmal. Der Spieler lehnt das Angebot ab und entscheidet sich für eine Option in Saudi-Arabien oder einer anderen Meisterschaft.

Es gibt ernsthafte Berichte, dass Salah einem Wechsel in die Türkei zugestimmt hat. Doch bis der Vertrag unterzeichnet ist, ist es zu früh, ihn einen Beşiktaş-Spieler zu nennen. Auf dem Transfermarkt ist eine mündliche Vereinbarung keine Ehe, sondern erst die Werbung.

Glaubst du, dass Mohamed Salah auch bei Beşiktaşsein früheres Niveau zeigen kann? Schreibe deine Meinung in die Kommentare und teile diese Nachricht mit Fußballfans auf Telegram.