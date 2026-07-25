Abdukodir Khusanovs Vertragsverlängerung bis 2031 ist keine gewöhnliche Belohnung. Die Führung von „Manchester City“ hat offen gezeigt, dass sie den usbekischen Verteidiger als einen der Schlüsselspieler einer neuen Ära sieht.

Die Aussage von Sportdirektor Hugo Viana machte deutlich, welche Ergebnisse der Verein in den kommenden Jahren von Khusanov erwartet. Vor allem bewertet City nicht nur sein aktuelles Niveau, sondern sein noch längst nicht ausgeschöpftes Potenzial als Hauptwert.

Riesiges Vertrauen bis 2031

„Manchester City“ hat offiziell die Unterschrift eines neuen Fünfjahresvertrags mit Abdukodir Khusanov bekannt gegeben. Demnach bleibt der 22-jährige Innenverteidiger bis Sommer 2031 in Manchester.

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Khusanov hat sich in den 18 Monaten seit seiner Ankunft in England in Bezug auf Selbstvertrauen und Status erheblich weiterentwickelt. Der Verein beschrieb ihn als Spieler, der in der Saison 2025/26 zu den zuverlässigsten Mitgliedern des Kaders gehörte.

Was Viana am meisten beeindruckt hat

Hugo Viana betonte, dass der Verein äußerst zufrieden mit Khusanovs Anpassung an den englischen Fußball und seiner schnellen Entwicklung sei. Dem Sportdirektor zufolge vereint der usbekische Spieler die physischen und technischen Qualitäten, die für einen erstklassigen Innenverteidiger erforderlich sind.

„Das ist jedoch erst der Anfang.“

Vianas Ansicht nach liegen Khusanovs beste Fussballjahre noch vor ihm. Der Verein ist davon überzeugt, dass seine Schnelligkeit, physische Stärke, Ballbehandlung und defensiven Möglichkeiten in Zukunft ein noch höheres Niveau erreichen werden.

Der Sportdirektor hob zudem besonders hervor, dass Khusanov eine wichtige Rolle in Enzo Marescas langfristigen Plänen einnehmen könnte. Diese Einschätzung bedeutet, dass der neue Vertrag nicht nur eine Belohnung für die vergangene Saison ist, sondern eine große Investition in die Zukunft.

Wie hat sich Khusanov dieses Vertrauen erarbeitet?

In seinen ersten 47 Einsätzen für Manchester City avancierte der usbekische Verteidiger zu einem der auffälligsten Jungspieler der Premier League. Seine enorme Schnelligkeit und Entschlossenheit in Zweikämpfen wurden auch unter den Fans des Mancunian Clubs besonders gewürdigt.

In der zweiten Hälfte der Saison 2025/26 hat Khusanov:

In 16 der letzten 19 Premier-League-Spiele auf dem Platz gestanden;

Ein stabiles Innenverteidiger-Duo mit Marc Guéhi gebildet;

Eine wichtige Rolle in den Finals des FA Cup und League Cup gespielt;

Es unter die letzten drei für den vereinseigenen Spieler der Saison geschafft;

Dazu beigetragen, dass Usbekistan sich zum ersten Mal in der Geschichte für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat.

Genau diese konstanten Leistungen im entscheidenden Teil der Saison veränderten Khusanovs Status im Verein. Man betrachtet ihn nicht mehr nur als Talent für die Zukunft, sondern als Verteidiger, auf den man in großen Spielen zählen kann.

Khusanov sprach offen über seine neue Aufgabe

Abdukodir Khusanov bezeichnete den neuen Vertrag als einen großen Tag für sich und seine Familie. Er betonte, dass er jede Minute in Manchester genieße, sich als Spieler weiterentwickle und viele neue Facetten lerne.

„Meine neue Aufgabe ist es, Enzo Maresca und sein Trainerteam zu beeindrucken.“

Der Verteidiger hat sich nun zum Hauptziel gesetzt, regelmäßig zum Kader zu gehören. Zudem dankte er den City-Fans für die Unterstützung bei seiner Eingewöhnung in England und der Premier League.

Beim Manchester-Klub beginnt eine neue Ära. Enzo Maresca wurde nach Pep Guardiola zum Cheftrainer ernannt und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Das bedeutet, dass Khusanov sich dem neuen Trainer nun von Neuem beweisen muss.

Was ist die wahre Bedeutung dieses Vertrags?

Die neue Vereinbarung garantiert Khusanov nicht automatisch einen Stammplatz. Bei einem Verein wie Manchester City beginnt der Konkurrenzkampf in jeder Saison und jedem Spiel von vorn.

Der Vertrag bis 2031 sendet jedoch drei wichtige Signale:

Der Verein sieht Khusanov als Teil eines langfristigen Projekts;

Die Vereinsführung ist mit seinem Entwicklungstempo zufrieden;

Unter Maresca wird ihm voraussichtlich eine große Chance gegeben.

Nun beginnt die entscheidende Phase. Khusanovs Aufgabe besteht nicht darin, den dicken Vertrag einzustreichen, sondern dieses Vertrauen durch konstante Leistungen auf dem Platz zu rechtfertigen. City hat an seine Zukunft geglaubt – jetzt liegt es am Spieler.

Glaubst du, dass Abdukodir Khusanov unter Enzo Maresca ein absoluter Stammverteidiger von Manchester City werden kann? Schreibe deine Meinung in die Kommentare und teile den Artikel mit Fußballfans auf Telegram.