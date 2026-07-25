Barcelona veröffentlicht Erklärung zu tragischem Unfall im Spotify Camp Nou

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Barcelona veröffentlicht Erklärung zu tragischem Unfall im Spotify Camp Nou

Der spanische Klub FC Barcelona hat sein Beileid zu einem tragischen Vorfall ausgesprochen, der sich während der laufenden Umbauarbeiten im Heimstadion, dem Spotify Camp Nou-Komplex, ereignet hat. Der Tod eines Bauarbeiters auf der Baustelle hat den katalanischen Klub und die breite Öffentlichkeit tief traurig gemacht. Dieser Vorfall ist der erste Todesfall im Zusammenhang mit den umfangreichen Renovierungsarbeiten, die seit Juni 2023 im Gange sind. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Berichten von Goal.com zufolge war der verstorbene Arbeiter 54 Jahre alt und Mitglied des großen Teams, das an der Erneuerung des Stadions arbeitet. Ersten Informationen zufolge ereignete sich die Tragödie, während der Arbeiter Malerarbeiten auf einer Hubarbeitsbühne durchführte. Die Strafverfolgungsbehörden untersuchen den Vorfall derzeit.

Reaktion der Vereinsführung

Barcelona hat eine offizielle Erklärung veröffentlicht, in der die Bereitschaft bekundet wird, den Familienangehörigen des verstorbenen Arbeiters umfassende Unterstützung zu gewähren. In der Erklärung wurde betont, dass die Vereinsführung und alle Mitarbeiter tief bestürzt über diesen Verlust sind. Insbesondere Vereinspräsident Joan Laporta hat die Situation persönlich unter Kontrolle gebracht.

„Der FC Barcelona bedauert den Tod eines Arbeiters infolge eines Unfalls bei den Umbauarbeiten im Spotify Camp Nou zutiefst. Präsident Joan Laporta spricht der Familie des Verstorbenen sein persönliches Beileid aus und erklärt die Bereitschaft des Vereins, im Namen des Klubs jede notwendige Unterstützung zu leisten“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Derzeit haben die katalanische Polizei (Mossos d'Esquadra) und das Arbeitsministerium Ermittlungen zu dem Fall eingeleitet. Gemäß den Standardprotokollen werden die Einhaltung der Arbeitssicherheitsvorschriften und die genauen Todesursachen untersucht. Es ist erwähnenswert, dass das Spotify Camp Nou-Projekt eines der größten Infrastrukturprojekte in Spanien ist.

Renovierungsprozess und Sicherheitsfragen

Das Rekonstruktionsprojekt des Spotify Camp Nou symbolisiert eine neue Ära für Barcelona. Dem Projekt zufolge wird die Kapazität des Stadions 105.000 Zuschauer erreichen, womit es zu einer der modernsten Sportarenen der Welt wird. Tausende Arbeiter waren am Bauprozess beteiligt, die Arbeiten werden in mehreren Phasen durchgeführt.

Bisher war das Projekt mit einigen Schwierigkeiten konfrontiert, darunter Genehmigungsprobleme und Beschwerden über die Arbeitsbedingungen. Derzeit arbeiten Fachleute an der Installation des Druckrings, der das neue Dach des Stadions stützen wird. Diese Tragödie hat die Notwendigkeit, die Sicherheitsmaßnahmen bei großen Bauprojekten in Spanien weiter zu verschärfen, wieder auf die Tagesordnung gebracht.

Barcelona-Fans und die Fußball-Öffentlichkeit sprechen den Angehörigen des Verstorbenen in den sozialen Medien ihr Beileid aus. Der Klub hat nachdrücklich betont, dass er die Familie des Arbeiters in diesen schwierigen Zeiten nicht allein lassen und bei allen rechtlichen Verfahren unterstützen wird.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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