Meta, einer der Technologiegiganten der Welt, hat nach einer 10-jährigen Partnerschaft die internationale Klimallianz RE100 verlassen. Diese Entscheidung hängt mit den Plänen des Unternehmens zusammen, riesige Rechenzentren für die Entwicklung von KI-Systemen zu errichten und diese über traditionelle Gaskraftwerke mit Energie zu versorgen. Dieser Fall hat den Konflikt zwischen technologischem Fortschritt und ökologischer Nachhaltigkeit erneut auf die Agenda gesetzt, berichtet Ixbt.com. berichtet .

Die von der Climate Group gegründete RE100-Initiative verlangt von ihren Mitgliedern, 100 Prozent ihres Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien (EE) zu beziehen. Metas Projekt zum Bau eines über 200 Milliarden Dollar teuren AI-Rechenzentrums namens Hyperion im US-Bundesstaat Louisiana stand jedoch im Widerspruch zu diesen Anforderungen. Im Rahmen des Projekts ist der Bau von 10 Gaskraftwerken zur Versorgung des Komplexes vorgesehen.

Energieknappheit und Gasprojekte

Laut ixbt.com benötigt Meta allein für das Hyperion-Projekt eine Leistung von über 7 GW. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Vereinbarung zum Bau eines separaten Gaskraftwerks mit einer Leistung von 200 MW in Ohio unterzeichnet. Es wird betont, dass ein so immenser Energiebedarf unter den aktuellen technologischen Bedingungen allein durch Solar- oder Windkraftwerke äußerst kompliziert und kostspielig ist.

Meta-Vertreter behaupten seit 2021, ihren Betrieb vollständig mit grüner Energie zu betreiben. Dafür nutzt das Unternehmen spezielle Ökozertifikate. Nach diesem System finanziert das Unternehmen die Erzeugung erneuerbarer Energien in anderen Regionen in Höhe der von ihm verbrauchten konventionellen Energiemenge. Experten der Climate Group erklärten jedoch, dass das Unternehmen aufgrund des Umfangs der neuen Gasprojekte die RE100-Kriterien nicht mehr erfüllt.

Analysten zufolge wächst die Rechenleistung, die zum Training und Einsatz von KI-Modellen erforderlich ist, rasant. Dies zwingt nicht nur Meta, sondern auch andere IT-Giganten wie Google und Microsoft dazu, ihre Umweltversprechen zu überdenken. Erneuerbare Energien können den stabilen und ununterbrochenen Betrieb der KI-Infrastruktur derzeit noch nicht vollständig garantieren.

Derzeit betont Meta, dass es seinen gesamten Energieverbrauch weiterhin durch Zertifikate abdecken wird. Experten haben diesen Ansatz jedoch kritisiert. Der Kauf von Zertifikaten ändert nichts an der tatsächlichen Stromquelle einer bestimmten Anlage, sondern stellt lediglich einen finanziellen Kompensationsmechanismus dar. Der direkte Bau von Gaskraftwerken wird zweifellos den Kohlendioxidausstoß in die Atmosphäre erhöhen.

Dieses Ereignis ist auch ein wichtiges Signal für Länder wie Usbekistan, die die digitale Wirtschaft und grüne Energie parallel entwickeln. Die Suche nach nachhaltigen Energiequellen für große Rechenzentren, die in Zukunft im Land gebaut werden, wird zu einer strategischen Aufgabe. Wie das Beispiel Meta zeigt, bevorzugen selbst die reichsten Konzerne oft den technologischen Vorsprung, wenn es um die Wahl zwischen diesem und ökologischer Sauberkeit geht.