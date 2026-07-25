Flugzeug stürzt in Deutschland durch Hausdach, Tote zu beklagen

Infolge eines Flugzeugabsturzes im Norden Deutschlands am 25. Juli stürzte ein Kleinflugzeug in ein Wohngebäude und durchschlug das Dach. Mindestens eine Person kam ums Leben und eine weitere wird vermisst, berichtete AP News .

Ersten Angaben zufolge begann das Flugzeug aus noch ungeklärten Gründen gegen 11:00 Uhr Ortszeit mit dem Sinkflug und prallte gegen das Dach eines privaten Hauses in der Ortschaft Ganderkesee im Bundesland Niedersachsen.

Die Polizei teilte mit, dass sich zwei Personen an Bord des Flugzeugs befanden. Eine von ihnen starb bei dem Absturz. Die Rettungskräfte setzen die Suche nach der zweiten vermissten Person fort. DPA berichtete, dass sich zum Zeitpunkt des Absturzes niemand im Haus befand. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass das Gebäude schwer beschädigt wurde und Einsturzgefahr besteht.

Nach dem Vorfall wurden Rettungsdienste und ein psychosoziales Notfallteam zum Einsatzort entsandt. Zudem wurden Bewohner in einem 100-Meter-Radius um das Unglückssiegel aus Sicherheitsgründen evakuiert. Die Stromversorgung entlang dieser Straße wurde vorsorglich vorübergehend abgeschaltet.