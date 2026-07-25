Der Kapitän des saudi-arabischen Klubs Al-Nassr und der portugiesischen Nationalmannschaft Cristiano Ronaldo hat begonnen, direkten Einfluss auf die Transferpolitik des Vereins zu nehmen. Der 41-jährige legendäre Stürmer fordert von der Vereinsführung die Schaffung eines unabhängigen und professionellen Systems, in dem ausschließlich die Sportabteilung ohne äußere Einmischung Entscheidungen trifft.

Zamin.uz präsentiert die Details der sensationellen Transferpläne im saudi-arabischen Fußball und Ronaldos persönliches „Angriffsmanöver“ bezüglich Bruno Fernandes.

1. Schluss mit äußerer Einmischung: Ronaldos neues Projekt

365Scores Arabic zufolge möchte Cristiano Ronaldo rund um Al-Nassr ein langfristiges „Imperium“ aufbauen, das regelmäßig in der heimischen Meisterschaft und der AFC Champions League triumphieren kann.

Ronaldos Hauptbedingung an den Verein: Die Kaderzusammenstellung und Transferpolitik von Al-Nassr dürfen ausschließlich von Vertretern der Sportabteilung des Klubs durchgeführt werden. Einmischungen externer Strukturen in die internen Entscheidungen des Teams müssen unterbunden werden.

2. Letzter Versuch für Bruno Fernandes: Cristiano verhandelt persönlich

Das Haupttransferziel von Al-Nassr im Sommertransferfenster ist der Kapitän von Manchester United, Bruno Fernandes .

Das letzte Angebot: Die Saudis bereiten ein letztes und äußerst lukratives Angebot für den portugiesischen Mittelfeldspieler vor.

Ronaldos Rolle: Ronaldo ist bereit, seinen Nationalmannschaftskollegen persönlich davon zu überzeugen , nach Riad zu wechseln und sich dem Projekt von Al-Nassr anzuschließen.

Fernandes' Standpunkt: Zuvor hatte Bruno es vorgezogen, in der europäischen Elite zu bleiben, und saudi-arabischen Klubs mehrfach eine Absage erteilt. Doch diesmal könnten Ronaldos persönlicher Faktor und ein massives finanzielles Paket die Situation grundlegend verändern.

Die Situation um den Transfer von Al-Nassr und Bruno Fernandes

Aspekte Reale Situation bezüglich des Transfers Haupttransferziel Bruno Fernandes (Kapitän von Manchester United) RonaldosRolle Persönliche Überwachung des Transfers und Überzeugung des Spielers Finanzielle Bedingungen Zertifikat für finanzielle Effizienz erhalten, keine Schulden vorhanden WM-2026-Statistik Ronaldo: 3 Tore in 5 Spielen (erster Spieler, der bei 6 WMs traf)

3. Grünes Licht: Finanzielle Beschränkungen vollständig aufgehoben

Al-Riyadiyah berichtet, dass Al-Nassr vor dem Sommertransferfenster das Zertifikat für finanzielle Effizienz erfolgreich erhalten hat.

Keine Schulden: Der Klub hat gegenüber dem saudi-arabischen Sportministerium und der lokalen Liga keine überfälligen Schulden oder Verpflichtungen. Staatliche Unterstützung: Der Klub hat eine staatliche Finanzförderung erhalten. Ein erheblicher Teil dieser Mittel wird gezielt für die Verpflichtung von Stars auf dem Niveau von Bruno Fernandes eingesetzt.

4. Ronaldos und Brunos Ergebnisse bei der WM 2026

Bei der Weltmeisterschaft 2026 bestritt der 41-jährige Cristiano Ronaldo 5 Spiele, erzielte 3 Tore und avancierte zum einzigen Spieler in der Geschichte, der bei 6 Weltmeisterschaften traf , womit er seine Gesamtzahl an WM-Toren auf 11 schraubte.

Bruno Fernandes nahm ebenfalls an allen 5 hart umkämpften Partien Portugals teil und steuerte 1 Torvorlage bei. Die portugiesische Nationalmannschaft schied im Achtelfinale nach einer 0:1-Niederlage gegen den späteren Turniersieger Spanien aus dem Wettbewerb aus. Nun könnten die Wege der beiden portugiesischen Stars in Riad wieder zusammenführen.

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Cristiano Ronaldos Status bei Al-Nassr wächst kontinuierlich, und es wird erwartet, dass dies im Sommer-Transferfenster eine neue Welle von Aufsehen erregenden Transfers in der saudi-arabischen Liga auslöst.

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