Jürgen Klopp übernimmt die deutsche Nationalmannschaft: Welle riesiger Optimismus im Land

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Jürgen Klopp übernimmt die deutsche Nationalmannschaft: Welle riesiger Optimismus im Land

Eine neue Ära im deutschen Fußball beginnt. Die Nachricht, dass der legendäre Trainer Jürgen Klopp offiziell zum Cheftrainer der Nationalmannschaft ernannt wurde, hat im ganzen Land eine beispiellose Euphorie ausgelöst. Der Experte, der Julian Nagelsmann ablöst, hat einen Vertrag bis 2030 unterzeichnet. Dies berichtet Goal.com .

Laut dem ehemaligen Liverpool- und DFB-Mittelfeldspieler Dietmar Hamann können allein Kloppos Ankunft und seine Aura die depressive Stimmung im deutschen Fußball komplett verändern. Wie Goal.com berichtet, übernimmt Klopp die vierte Station seiner Trainerkarriere. Zuvor arbeitete er erfolgreich bei Mainz 05, Borussia Dortmund und dem FC Liverpool.

Mentale Erholung und neue Hoffnungen

In einem Interview mit Sky Sport betonte Hamann, dass Kloppos Auftritt auf der Pressekonferenz großes Vertrauen bei den Fans geweckt habe. Nach dem WM-Triumph 2014 hatte die deutsche Nationalmannschaft an Stabilität verloren und eine Serie von Misserfolgen erlebt. „Allein sein Erscheinen beim DFB hat dem Land die Energie zurückgebracht, die es brauchte“, sagt Hamann.

Dennoch erwarten Jürgen Klopp auf internationaler Ebene besondere Herausforderungen. Im Gegensatz zum Vereinsfußball kann sich ein Nationaltrainer nicht auf den Transfermarkt verlassen. Laut Hamann spielt Deutschland derzeit weit unter seinem Potenzial, und Kloppos Hauptaufgabe wird es sein, Geschlossenheit und Siegermentalität im Team wiederherzustellen.

Taktische Probleme und die „Achillesferse“

Das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppenphase bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 hatte gezeigt, dass sich der deutsche Fußball in einer Krise befand. Um diese Krise zu überwinden, muss Klopp zunächst die taktischen Lücken im Kader schließen. Insbesondere die Wiederherstellung der Balance im Mittelfeld gilt als oberste Priorität.

Nach Hamanns Analyse werden Spiele genau im Zentrum gewonnen oder verloren. „Wir haben genug talentierte Spieler im Angriff und auf den Flügeln. Aber das Finden des zentralen Mittelfeldpaares ist seit Jahren unsere Achillesferse. Jürgen muss genau diesen ‚Motor‘ einstellen“, fügte der ehemalige Fußballer hinzu.

Jürgen Klopp seinerseits äußerte sich auch entschlossen zum Umgang mit den Medien. Er ließ verlauten, dass er bereit sei, sein Amt niederzulegen, sollte er unberechtigtem Druck und übermäßiger Kritik der Medien ausgesetzt sein. Der zweimalige FIFA-Welttrainer wird den deutschen Fußball nun auf die WM 2026 und die EM 2028 vorbereiten.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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