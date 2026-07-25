Ramazon Temirov knockt Steve Erceg in Abu Dhabi aus (Video)

Ramazon Temirov feierte in Abu Dhabi einen der größten Siege seiner Karriere. Der usbekische Fighter besiegte Steve Erceg, die Nummer 10 der UFC-Rangliste und ehemaligen Titelherausforderer, durch technischen K.o. in der ersten Runde.

Der auf drei Runden angesetzte Co-Main-Event dauerte nicht lange. Temirov ließ dem Gegner kaum eine Chance, seinen Gameplan umzusetzen, doch das wichtigste Ergebnis dieses Sieges steht noch bevor — wird die UFC ihn nun in die Rankings aufnehmen?

Temirov beendet den bisher größten Test in der ersten Runde

Das UFC Fight Night 282 Event fand am 25. Juli in der Etihad Arena in Abu Dhabi statt. Im Co-Main-Event des Abends betrat Ramazon Temirov das Octagon gegen den Australier Steve Erceg.

Erceg lag vor dem Kampf auf dem zehnten Platz der Fliegengewichtsrangliste. Obwohl Temirov noch ungerankt war, stellte ihn die UFC gegen einen Gegner aus den Top 10 der Division. Dies war die bislang ernsthafteste Prüfung in der Karriere des usbekischen Sportlers.

Temirov brauchte keine drei Runden für den Sieg — er stoppte den gerankten Gegner bereits in Runde eins.

Dem offiziellen Ergebnis nach endete der Kampf mit einem Sieg Temirovs durch technischen K.o. Dies war eines der glanzvollsten Ergebnisse auf der Main Card des Turniers.

Erceg war kein gewöhnlicher Gegner

Steve Erceg verfügt über große Erfahrung in großen UFC-Kämpfen. Der australische Athlet hatte zuvor gegen UFC-Champion Alexandre Pantoja um den Gürtel gekämpft und ging mit einer Bilanz von 14 Siegen und 4 Niederlagen in das Duell gegen Temirov.

Vor dem Kampf Ramazon Temirov Steve Erceg Alter 29 30 Bilanz 19–3 14–4 UFC-Ranking Ungerankt Platz 10 Kampfausgang Technischer K.o. Niederlage Runde Runde 1 Runde 1

Aus diesem Grund kann dieses Ergebnis nicht als ein weiterer normaler Sieg Temirovs abgetan werden. Er besiegte einen Gegner mit Ranglistenstatus und Meisterschaftserfahrung, ohne das Urteil den Punktrichtern zu überlassen.

Wichtige Klarstellung zur Bilanz

In den offiziellen Daten der UFC wurde Temirov vor dem Kampf mit einer Bilanz von 19–3und Erceg mit 14–4 gelistet. Nach dem Resultat in Abu Dhabi steht die Profi-Bilanz des usbekischen Fighters somit bei 20–3und die des australischen Sportlers bei 14–5 .

In Temirovs offizieller Statistik gibt es noch weitere bemerkenswerte Aspekte:

11 Siege durch K.o. oder T.K.o.;

10 Siege in der ersten Runde;

Siege in all seinen bisherigen zwei UFC-Kämpfen;

und nun ein riesiger Erfolg gegen einen Gegner aus den Top-Rankings.

Bei seinem UFC-Debüt im Oktober 2024 hatte er CJ Vergara ebenfalls in der ersten Runde durch T.K.o. besiegt, gefolgt von einem einstimmigen Punktsieg gegen Charles Johnson.

Was bringt dieser Sieg Temirov?

Temirov stoppte die Nummer 10 der Rangliste in der ersten Runde. Dieses Ergebnis erhöht seine Chancen auf den Einzug in die Top 15 beim nächsten Update des Rankings massiv.

Logischerweise könnte die UFC ihm nun zwei Wege anbieten:

Einen Kampf gegen einen weiteren Gegner auf den Plätzen 7 bis 12 der Rangliste; Ein großes Ranglistenduell, dessen Sieger dem Titelrennen näherkommt.

Jedoch ändert sich das Ranking nicht automatisch nach dem Prinzip des direkten Platztausches. Die UFC berücksichtigt neben dem Ergebnis auch die Aktivität anderer Athleten, deren letzte Kämpfe und die allgemeine Situation in der Gewichtsklasse.

Dennoch ist ein technischer K.o. gegen einen Top-10-Fighter in der ersten Runde ein Ergebnis, das die Verantwortlichen der Rangliste nicht ignorieren können. Er hat im Octagon nicht nur angeklopft, sondern die Tür eingetreten — der Rest liegt nun bei der UFC.

Für den usbekischen Fighter hat eine neue Ära begonnen

Temirovs frühere Siege hatten ihn als talentierten und gefährlichen Striker bekannt gemacht. Das Resultat gegen Erceg bringt ihn nun in die Nähe der realen Contender im Fliegengewicht.

Seine Hauptaufgabe besteht nun darin zu zeigen, dass dieser Sieg kein einmaliger Ausrutscher nach oben war. Der nächste Gegner wird zweifellos noch stärker sein als die vorherigen. Doch in Abu Dhabi hat Temirov eine klare Botschaft gesendet: Er ist nicht nur in der Lage, mit den Kämpfern im Ranking mitzuhalten, sondern sie vorzeitig zu besiegen.

Auf welchen Platz sollte die UFC Ramazon Temirov Ihrer Meinung nach im Ranking setzen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel über den historischen Sieg mit MMA-Fans auf Telegram.