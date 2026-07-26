Taiwan, das als globales Zentrum der Halbleiterindustrie gilt, erlebt einen bedeutenden Wendepunkt in der Chip-Herstellungstechnologie. Das amerikanische Unternehmen Multibeam hat den ersten Auftrag aus Taiwan für seine Multi-Beam-Elektronenstrahl-Lithografie-Plattform (MBX) erhalten. Diese innovative Ausrüstung unterscheidet sich grundlegend von herkömmlichen Methoden und soll neue Möglichkeiten im Bereich der Nanotechnologie eröffnen. Dies berichtet Ixbt.com, berichtet .

Im Rahmen des Projekts wird das MBX-System an das Semiconductor Research College der renommierten National Tsing Hua University (NTHU) in Taiwan geliefert. Laut ixbt.com ist die Installation der Ausrüstung für 2027 geplant. Dieser Schritt wird nicht nur der akademischen Forschung dienen, sondern auch der Entwicklung von Mikrosystemen der nächsten Generation in Zusammenarbeit mit großen Chip-Herstellern auf der Insel.

Abschied von traditionellen Fotomasken

Der Hauptvorteil der MBX-Technologie besteht darin, dass sie den Einsatz traditioneller Fotomasken bei der Erstellung von Schaltungsdesigns völlig überflüssig macht. Normalerweise erfordert die Erstellung eines neuen Chipprototyps die Herstellung teurer und komplexer Schablonen, was den Prozess sowohl finanziell als auch zeitlich aufwendig macht.

Das Multibeam-Gerät hingegen projiziert das Bild mithilfe mehrerer Elektronenstrahlen gleichzeitig direkt auf den Siliziumwafer. Ein solcher Ansatz ermöglicht die Freigabe neuer Prototypen unmittelbar nach Abschluss des Designs. Infolgedessen verkürzt sich die Entwicklungszeit von Produkten, und die Kosten werden erheblich gesenkt.

Fundament für zukünftige Technologien

Entwicklung moderner IC-Gehäuse;

Photonische Komponenten und Quantengeräte;

Spezialisierte Beschleuniger für AI;

Forschung im Bereich der Mikroelektronik der nächsten Generation.

Die Entwickler betonen, dass diese Technologie hohe Präzision und Leistung vereint. Es wird erwartet, dass sie in folgenden Bereichen revolutionäre Veränderungen herbeiführt:

Dieser Vertrag ist von strategischer Bedeutung für Multibeam. Da Taiwan die Region ist, in der die fortgeschrittensten Halbleiter der Welt produziert werden, ebnet das erste erfolgreiche Projekt hier dem Unternehmen den Weg zum Weltmarkt. Dies legt den Grundstein für eine künftige direkte Zusammenarbeit mit Fabriken, die Komponenten für NVIDIA, Apple und andere Technologiegiganten liefern.

Solche Nachrichten sind auch für technologisch aufstrebende Länder wie Usbekistan wichtig. Schließlich wirken sich die verbilligte und beschleunigte Chip-Produktion weltweit direkt auf Preis und Funktionalität von Gadgets, Haushaltsgeräten und Autos aus.