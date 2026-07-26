Innovatives Flugzeugwerk ohne Flughafenbedarf wird in den USA gebaut

Das US-Unternehmen Electra hat den Bau des ersten Fertigungswerks für die EL9 Ultra Short Hybrid-Elektroflugzeuge angekündigt, die die Welt der regionalen Luftfahrt revolutionieren können. Dieser Komplex, der in Springfield, Ohio, entsteht, soll eine Ära des Luftverkehrs einläuten, die unabhängig von traditionellen Start- und Landebahnen ist. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Im Rahmen des Projekts wird ein riesiger Produktionskomplex auf einer Fläche von fast 39 Hektar errichtet. Laut ixbt.com belaufen sich die Gesamtinvestitionen in das Projekt auf 850 Millionen Dollar. Der Bau des Werks ist für 2027 geplant, und nach Erreichen der vollen Kapazität wird es fast 2.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Die Anfangsphase sieht die Produktion von 400 EL9 Ultra Short Flugzeugen pro Jahr vor, später sollen es bis zu 800 werden.

Technologische Überlegenheit und Blown-Lift-System

Das Hauptmerkmal des Modells EL9 Ultra Short ist seine Flugtechnologie. Die im Flugzeug eingesetzte Blown-Lift-Technologie leitet den Luftstrom von den Propellern direkt auf die Tragflächen, was den Auftrieb drastisch erhöht. Infolgedessen benötigt das Flugzeug eine Fläche von nur 45–46 Metern Länge für Start und Landung.

Zum Vergleich: Aktuelle moderne Regionalflugzeuge benötigen mehrere hundert Meter lange spezielle Betonpisten. Die EL9 kann nicht nur auf Flughäfen landen, sondern auch auf kleinen Plätzen in Stadtnähe, Parkplätzen und sogar auf Lastkähnen. Diese Eigenschaft könnte sie zu einem sehr vielversprechenden Transportmittel für Länder mit bergigen oder abgelegenen Regionen wie Usbekistan machen.

Direct Aviation: Ein neues Konzept der Luftfahrt

Electra fördert das Konzept Direct Aviation («Direktluftfahrt»). Demnach müssen Passagiere keine Zeit verschwenden, um zu großen Flughäfen zu reisen. Die für neun Passagiere ausgelegten Flugzeuge werden Flüge von kleinen Plätzen in der Nähe von Wohngebieten, Industriebetrieben oder Erholungsgebieten durchführen.

Ausgestattet mit einem Hybrid-Elektro-Antriebssystem bieten diese Flugzeuge folgende Eigenschaften:

Maximale Reichweite: 610 Kilometer;

Passagierkapazität: bis zu 9 Personen;

Steuerungssystem: Fly-by-wire-Elektroniksystem;

Ökologischer Aspekt: Kraftstoffverbrauch und Lärmpegel sind im Vergleich zu herkömmlichen Flugzeugen deutlich geringer.

Derzeit hat Electra die Zertifizierung bei der US-Luftfahrtbehörde FAA beantragt. Der Erstflug der ersten Serienexemplare ist für Ende 2027 oder Anfang 2028 geplant. Experten zufolge werden solche Flugzeuge auch die optimale Lösung für Frachtlogistik, Rettungsdienst und humanitäre Missionen sein.