Debüttermin von Liverpools Neuzugang Jeremy Jacquet bekannt gegeben

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Debüttermin von Liverpools Neuzugang Jeremy Jacquet bekannt gegeben

Der englische Klub Liverpool hat eine endgültige Entscheidung über das Debüt seines neuen Verteidigers Jeremy Jacquet im Rahmen der laufenden Saisonvorbereitungstour in den USA getroffen. Das Debüt des für 60 Millionen Pfund verpflichteten französischen Fußballers wurde von den Fans sehnsüchtig erwartet. Jedoch beschloss der Trainerstab des Teams, die Gesundheit des teuren Neuzugangs nicht zu gefährden. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Nach dem Spiel gegen Sunderland in Nashville, das mit einem 4:2-Sieg endete, gab Trainer Andoni Iraola detaillierte Informationen über den Zustand des neuen Verteidigers. Laut Goal.com fiel Jacquet aufgrund einer schweren Schulterverletzung lange Zeit aus und befindet sich derzeit in der Endphase seiner Reha.

Debützeitpunkt und Vorsichtsmaßnahmen

Andoni Iraola betonte, dass man bei Jeremy Jacquet nichts überstürzen müsse. Seinen Worten nach benötigt der Spieler Zeit, um nach einer monatelangen Pause seine körperliche Verfassung wiederherzustellen. Der Trainer plant, den französischen Abwehrspieler im letzten Spiel der USA-Tour einzusetzen, was ihm vor dem Start der Premier League Spielpraxis verschaffen wird.

„In der Situation mit Jeremy haben wir beschlossen, kein Risiko einzugehen. Er hat wegen einer Schulterverletzung monatelang nicht gespielt. Deshalb geben wir ihm Zeit zur Eingewöhnung. Höchstwahrscheinlich wird er am letzten Spiel der Tour teilnehmen“, erklärte der Trainer in einem Interview mit der offiziellen Vereinswebsite.

Verletzung von Joe Gomez und Kaderprobleme

Obwohl Liverpool gegen Sunderland gewann, blieb das Spiel für die Mannschaft nicht ohne Verluste. Der erfahrene und vielseitige Abwehrspieler des Teams, Joe Gomez, verletzte sich während der Partie und musste den Platz verlassen. Diese Situation könnte das Gleichgewicht in der Defensivlinie der Mannschaft vor der neuen Saison negativ beeinflussen.

Iraola bezeichnete diese Verletzung als die schlechteste Nachricht des Tages. Der Trainer betonte, dass der Verlust eines der Schlüsselverteidiger die Pläne etwas durcheinandergebracht habe, während das Training ansonsten gut verlaufe. Bislang wurden keine genauen Informationen darüber bekannt gegeben, wie schwer die Verletzung von Gomez ist und wie lange seine Genesung dauern wird.

Im Spiel gegen Sunderland konnten sich die Offensivkräfte des Teams auszeichnen. Tore von Kieran Morrison, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa und Lewis Koumas brachten dem Team den Sieg. Dennoch stellte der Trainer fest, dass bei den Spielern aufgrund von hoher Luftfeuchtigkeit und heißem Wetter Müdigkeit zu spüren war und noch viel an der Mannschaftsleistung gearbeitet werden muss.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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