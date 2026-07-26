Sieg ohne Messi: Casemiro debütiert, Suárez entscheidet das Spiel (Video)

Inter Miami Lionel Messihat im nächsten Spiel ohne ihn wichtige drei Punkte geholt. Während Luis Suárez das schwerer Auswärtsspiel gegen Montreal in der 81. Minute entschied, feierte der neue Star Casemiro sein Debüt.

Der Pfosten rettet in der ersten Halbzeit

Das MLS-Regulärsaisonspiel fand im Stade Saputo in Montreal statt. Die Gäste hatten über weite Strecken mehr vom Spiel, konnten den Bann jedoch lange Zeit nicht brechen.

In der 13. Minute parierte Inter-Miami-Torhüter Rocco Rios Novo einen gefährlichen Schuss. Gegen Ende der ersten Halbzeit traf Telasco Segovia mit einem wuchtigen Distanzschuss nur die Latte.

Inter Miami verzeichnete im Laufe des Spiels 18 Torschüsse und 56 Prozent Ballbesitz.

Suárez wieder einmal in der Schlüsselrolle

Das einzige Tor des Spiels fiel in der 81. Minute. Nach einem Elfmeterpfiff gegen Montreal verwandelte Luis Suárez souverän und bescherte seinem Team den knappen Sieg.

Dies war das neunte Tor des uruguayischen Stürmers in der laufenden MLS-Saison. Bemerkenswert: Suárez hat in den letzten drei Ligaspielen sechsmal getroffen. Seine starke Form bescherte Inter Miami den sechsten Sieg in Folge.

Casemiros erstes Spiel in Amerika

Der für seine Zeit bei RealMadridund Manchester United bekannte Casemiro gab sein Debüt für Inter Miami. Der brasilianische Mittelfeldspieler stand in der Startelf und agierte im Zentrum zusammen mit Yannick Bright und Telasco Segovia.

Casemiro hatte sich dem Verein am 22. Juli offiziell als ablösefreier Spieler angeschlossen. Sein Vertrag läuft bis zum Ende der MLS-Saison 2027 mit einer Option auf Verlängerung bis Juni 2029.

Der brasilianische Profi absolvierte sein Debüt über die volle Distanz, brachte 57 von 64 Pässen an den Mann und eroberte sieben Bälle zurück.

Messi erneut nicht im Kader

Lionel Messi wurde nicht in den Kader für das Spiel gegen Montreal berufen. Der argentinische Star ist nach dem Erreichen des Finales mit der Nationalmannschaft bei der WM 2026 noch nicht in den Vereinsfußball zurückgekehrt. Aufgrund von Ruhepausen und Regeneration verpasst er auch das MLS-All-Star-Game.

Trotz Messis Abwesenheit übernahm Suárez die Führungsrolle. Casemiros Ankunft dürfte dem Mittelfeld der Miami-Truppe enorme Erfahrung und zusätzliche Stabilität verleihen.

Inter Miami bleibt ganz oben

Nach dem Sieg steht Inter Miami bei 37 Punkten. Mit 11 Siegen, 4 Unentschieden und 2 Niederlagen aus 17 Spielen belegt das Team den zweiten Platz in der Eastern Conference.

Montreal blieb mit 15 Punkten auf dem 13. Platz der Eastern Conference. In der Gesamttabelle der MLS belegen die Kanadier einen der hinteren Ränge.

Spielergebnis

MLS Reguläre Saison

Montreal — Inter Miami — 0:1

Tor: Suárez, 81 — Elfmeter.

Aufstellung Inter Miami: Rios Novo, Fray, Mura, Michael, Reguilón (Allen, 59), Bright (Ruiz, 90), Segovia, Casemiro, Silvetti, Berterame (Plembek, 80), Suárez.

Inter Miami bestreitet das nächste Spiel am 1. August zu Hause gegen Columbus Crew. Das Hauptinteresse richtet sich nun darauf, wie schnell sich Casemiro in den Star-Kader einfügt und wann Messi auf den Platz zurückkehrt.