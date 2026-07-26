Manchester City steigt in den Kampf um Yan Diomande ein: Konkurrenz mit Real Madrid und PSG

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Manchester City steigt in den Kampf um Yan Diomande ein: Konkurrenz mit Real Madrid und PSG

Die nächste große Intrige auf dem europäischen Fußball-Transfermarkt hat begonnen. Der Premier-League-Meister Manchester City hat sich offiziell dem Rennen um den Star von RB Leipzig, Yan Diomande, angeschlossen. Laut Sky Sports haben die "Citizens" mündlich signalisiert, dass sie bereit sind, ein Transferpaket von rund 100 Millionen Euro für das 19-jährige ivorische Talent vorzubereiten. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Dieses Transferrennen gestaltet sich äußerst kompliziert, da Manchester City in dieser Angelegenheit möglicherweise etwas zu spät kommt. Berichten zufolge hat sich der junge Stürmer bereits mit zwei europäischen Giganten – Real Madrid und PSG – über die persönlichen Vertragsbedingungen geeinigt. Dies kommt auf dem Transfermarkt äußerst selten vor, und dass sich der Spieler gleichzeitig mit zwei Vereinen geeinigt hat, verkompliziert die Lage weiter.

Der Vorteil von Real Madrid und PSG

Derzeit ist Real Madrid der Hauptfavorit auf Diomande. Der "Königliche Klub" hat eine mündliche Vereinbarung mit dem Spieler über einen Vertrag bis 2031 erzielt. Die Madrider haben ein Angebot über 90 Millionen Euro in bar und 10 Millionen Euro an Boni an RB Leipzig geschickt, doch der deutsche Klub lehnte diese Summe ab.

Auch PSG gibt sich nicht geschlagen. Obwohl die Pariser eine Einigung mit dem Spieler erzielt haben, haben sie noch kein offizielles Angebot abgegeben. Dennoch beobachten sie die Situation genau und haben am Samstag neue Kontakte geknüpft. Manchester City hingegen stellt bisher nur seine finanzielle Stärke zur Schau, allerdings neigt der persönliche Wunsch des Spielers derzeit eher nach Spanien oder Frankreich.

Die Position von RB Leipzig und die Ablösesumme

Die Führung von RB Leipzig möchte ihr wertvollstes Asset nicht einfach so gehen lassen. Diomandes Vertrag beim Verein läuft bis 2030, was den Deutschen bei Verhandlungen einen Vorteil verschafft. Klub-Sportdirektor Marcel Schäfer betonte in einem Interview mit der Bild-Zeitung kategorisch, dass Yan Diomande auch in der kommenden Saison im Team bleiben wird.

Wie Goal.com schreibt, wird RB Leipzig im Falle eines Transfers deutlich mehr als 100 Millionen Euro fordern. Die Vereinshierarchie hat beschlossen, den Spieler nicht für weniger als diesen Betrag zu verkaufen. Zur Erinnerung: Diomande kam erst vor einem Jahr vom spanischen Klub Leganés und wurde in kürzester Zeit zu einem der hellsten Sterne der Bundesliga.

Bislang hat Manchester City kein offizielles schriftliches Angebot abgegeben, doch die Scouting-Abteilung und die Vereinsführung suchen nach Wegen, angemessen auf das aggressive Vorgehen von Real Madrid und PSG zu reagieren. Auch der FC Liverpool hatte zuvor eine Anfrage bezüglich dieses Spielers gestellt, jedoch eine Absage erhalten. Der spektakulärste Deal des Sommertransferfensters wird voraussichtlich genau um Yan Diomande kreisen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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