Криштиану Роналду ва Португалия терма жамоаси: Жорге Жесус даврида янги тартиб ўрнатилади
Португалия терма жамоаси афсонаси Криштиану Роналду халқаро миқёсдаги фаолиятини давом эттириши учун ўзининг жамоадаги мақоми ўзгаришига кўникиши керак бўлади. Терма жамоанинг янги бош мураббийи этиб тайинланган Жорге Жесус қўл остида 39 ёшли ҳужумчи энди дахлсиз асосий таркиб ўйинчиси ҳисобланмайди. Бу ҳақда Benfica клубининг собиқ президенти Луис Филипе Виеира ОАВга берган интервюсида маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Луис Филипе Виеиранинг фикрича, Жорге Жесуснинг тайинланиши Португалия футболи учун янги даврни бошлаб беради. 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш босқичи арафасида жамоани қайта шакллантириш вазифаси турган бир пайтда, тажрибали мутахассис таркибдаги мувозанатни сақлашга ҳаракат қилади. Айниқса, 233 та ўйинда майдонга тушган Роналдонинг роли масаласи энг долзарб мавзулардан бири бўлиб қолмоқда.
Янги мураббий ва янгича ёндашувЖорге Жесус билан узоқ вақт бирга ишлаган Виеира мураббийнинг профессионализмига юқори баҳо берди. Унинг сўзларига кўра, Жесус ўз қарорларида қатъиятли ва ҳар қандай юлдуз футболчи билан тил топиша оладиган мутахассисдир. Антена 1 нашрига берган интервюсида Виеира шундай дейди: "Мен уни жуда яхши танийман. У ўта профессионал мураббий. Мен буни нафақат ўзим, балки у билан ишлаган барча футболчилар тасдиқлайди. Португалиялик мураббийнинг қайтиши терма жамоа учун жуда муҳим қадам бўлди".
Шу билан бирга, собиқ раҳбар Роналдонинг келажаги ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг таъкидлашича, Ал-Насср ҳужумчиси фаолиятининг якуний босқичига етиб келганини тушуниб етиши лозим. Жорге Жесус ва Криштиану Роналду ўртасида Саудия Арабистони чемпионатидаги фаолиятлари давомида яхши муносабатлар шаклланган бўлса-да, бу майдондаги танловга таъсир қилмаслиги кутилмоқда.
Рақобат ва ротация тизими"Менимча, Жесус бу вазиятни қандай бошқаришни яхши билади. Роналдо ҳам фаолияти якунланиб бораётганини тушуниши керак. У баъзан ўйнайди, баъзан эса захирада қолади. Бу табиий жараён ва футболчи буни қабул қилиши шарт", — дея қўшимча қилди Виеира. Бу дегани, Португалия терма жамоасининг келгуси ўйинларида биз Роналдони кўпроқ ротация ўйинчиси сифатида кўришимиз мумкин.
Маълумот учун, Криштиану Роналду Европа футболи тарихидаги энг кўп гол урган ва энг кўп ўйин ўтказган футболчи бўлиб турибди. Унинг халқаро миқёсдаги натижалари ҳали узоқ вақт давомида янгиланмаслиги мумкин. Бироқ, сўнгги йирик турнирлардаги пасайиш ва ёш ҳужумчиларнинг ўсиб чиқиши мураббийлар штабини жиддий ўзгаришлар қилишга ундамоқда.
Жорге Жесуснинг асосий мақсади — жамоани фақат бир юлдузга боғланиб қолишдан қутқариш ва 2026-йилги мундиалга кучли, мувозанатлашган таркиб билан боришдир. Бу йўлда Роналдонинг тажрибаси асқотиши мумкин, бироқ унинг ҳар бир ўйинда 90 дақиқа ҳаракат қилиши энди кафолатланмаган.
…