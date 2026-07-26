Криштиану Роналду ва Португалия терма жамоаси: Жорге Жесус даврида янги тартиб ўрнатилади

·114·Спорт
Криштиану Роналду ва Португалия терма жамоаси: Жорге Жесус даврида янги тартиб ўрнатилади

Португалия терма жамоаси афсонаси Криштиану Роналду халқаро миқёсдаги фаолиятини давом эттириши учун ўзининг жамоадаги мақоми ўзгаришига кўникиши керак бўлади. Терма жамоанинг янги бош мураббийи этиб тайинланган Жорге Жесус қўл остида 39 ёшли ҳужумчи энди дахлсиз асосий таркиб ўйинчиси ҳисобланмайди. Бу ҳақда Benfica клубининг собиқ президенти Луис Филипе Виеира ОАВга берган интервюсида маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Луис Филипе Виеиранинг фикрича, Жорге Жесуснинг тайинланиши Португалия футболи учун янги даврни бошлаб беради. 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш босқичи арафасида жамоани қайта шакллантириш вазифаси турган бир пайтда, тажрибали мутахассис таркибдаги мувозанатни сақлашга ҳаракат қилади. Айниқса, 233 та ўйинда майдонга тушган Роналдонинг роли масаласи энг долзарб мавзулардан бири бўлиб қолмоқда.

Янги мураббий ва янгича ёндашув

Жорге Жесус билан узоқ вақт бирга ишлаган Виеира мураббийнинг профессионализмига юқори баҳо берди. Унинг сўзларига кўра, Жесус ўз қарорларида қатъиятли ва ҳар қандай юлдуз футболчи билан тил топиша оладиган мутахассисдир. Антена 1 нашрига берган интервюсида Виеира шундай дейди: "Мен уни жуда яхши танийман. У ўта профессионал мураббий. Мен буни нафақат ўзим, балки у билан ишлаган барча футболчилар тасдиқлайди. Португалиялик мураббийнинг қайтиши терма жамоа учун жуда муҳим қадам бўлди".

Шу билан бирга, собиқ раҳбар Роналдонинг келажаги ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг таъкидлашича, Ал-Насср ҳужумчиси фаолиятининг якуний босқичига етиб келганини тушуниб етиши лозим. Жорге Жесус ва Криштиану Роналду ўртасида Саудия Арабистони чемпионатидаги фаолиятлари давомида яхши муносабатлар шаклланган бўлса-да, бу майдондаги танловга таъсир қилмаслиги кутилмоқда.

Рақобат ва ротация тизими

"Менимча, Жесус бу вазиятни қандай бошқаришни яхши билади. Роналдо ҳам фаолияти якунланиб бораётганини тушуниши керак. У баъзан ўйнайди, баъзан эса захирада қолади. Бу табиий жараён ва футболчи буни қабул қилиши шарт", — дея қўшимча қилди Виеира. Бу дегани, Португалия терма жамоасининг келгуси ўйинларида биз Роналдони кўпроқ ротация ўйинчиси сифатида кўришимиз мумкин.

Маълумот учун, Криштиану Роналду Европа футболи тарихидаги энг кўп гол урган ва энг кўп ўйин ўтказган футболчи бўлиб турибди. Унинг халқаро миқёсдаги натижалари ҳали узоқ вақт давомида янгиланмаслиги мумкин. Бироқ, сўнгги йирик турнирлардаги пасайиш ва ёш ҳужумчиларнинг ўсиб чиқиши мураббийлар штабини жиддий ўзгаришлар қилишга ундамоқда.

Жорге Жесуснинг асосий мақсади — жамоани фақат бир юлдузга боғланиб қолишдан қутқариш ва 2026-йилги мундиалга кучли, мувозанатлашган таркиб билан боришдир. Бу йўлда Роналдонинг тажрибаси асқотиши мумкин, бироқ унинг ҳар бир ўйинда 90 дақиқа ҳаракат қилиши энди кафолатланмаган.

Криштиану РоналдуПортугалияЖорге ЖесусФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди