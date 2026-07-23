Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Финал учрашуви якунланганидан кейин Ламин Ямал иштирокида олинган сурат ижтимоий тармоқларда тез тарқалди. Унда футболчи катта миқдордаги пул дасталари ёнида турган ҳолда тасвирланган.
Кадр мухлислар орасида турли савол ва тахминларни келтириб чиқарди. Фойдаланувчиларнинг бир қисми суратдаги пуллар ҳақида қизиққан бўлса, айримлар уни оддий ҳазил ёки байрамдан кейинги лавҳа деб қабул қилди.
Бироқ суратнинг қаерда ва қандай шароитда олингани ҳақида аниқ маълумот берилмаган. Ламин Ямал ҳам ҳозирча бу ҳолатга муносабат билдирмади.
Шу боис тармоқлардаги муҳокамалар асосан тахминларга таянмоқда. Барибир сурат қисқа вақт ичида кўплаб фойдаланувчилар эътиборини тортди ва кенг тарқалди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…