Boeing verschiebt Starliner-Raumschiffflug auf Ende 2026

Spezialisten von Boeing und NASA überarbeiten den Flugplan für das Raumschiff CST-100 Starliner. Laut ixbt.com wurde der nächste planmäßige Frachtflug des Raumschiffs zur Internationalen Raumstation (ISS) auf frühestens das vierte Quartal 2026 verschoben. Diese Entscheidung ist sowohl für den Luft- und Raumfahrtgiganten als auch für bedeutende Raumfahrtprogramme von großer Bedeutung, berichtet Ixbt.com. berichtet .

In einem bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Bericht hat Boeing die Änderung des Zeitplans für die Durchführung dieser Mission offiziell bestätigt. Ursprünglich hatte das Unternehmen geplant, im Jahr 2026 zunächst einen unbemannten Testflug und erst danach eine bemannte Mission durchzuführen. Infolge jüngster Gespräche mit NASA ergaben sich jedoch Änderungen am Plan.

Gravierende Änderungen im Flugplan

Derzeit werden die genauen Daten, Ziele und der Flugplan zukünftiger Missionen noch verhandelt. Das Raumschiff Starliner ist seit dem im Jahr 2024 durchgeführten Testflug Crew Flight Test nicht mehr ins All geflogen. Während dieses Tests wurden schwere Fehlfunktionen in den Antriebssystemen des Raumschiffs und Heliumlecks registriert.

Aufgrund dieser Probleme priorisierte NASA die Sicherheit und beschloss, das Raumfahrzeug unbemannt zur Erde zurückzubringen. Die beiden Astronauten, die mit Starliner zur Station geflogen waren, blieben schließlich länger als geplant auf der ISS und kehrten schließlich an Bord einer Crew-Dragon-Kapsel von SpaceX zur Erde zurück. Diese Situation erforderte von den Boeing-Ingenieuren eine gründliche Analyse der technischen Mängel.

Finanzielle Verluste und Zukunftsaussichten

Vertreter von Boeing betonen, dass die Arbeiten zur Behebung der identifizierten Probleme erfolgreich verlaufen. Laut Unternehmenschef Kelly Ortberg verläuft der Prozess zur Beseitigung der Starliner-Mängel recht positiv. Dennoch hatte der Beirat für Flugsicherheit der NASA im Juni 2026 davor gewarnt, dass die Nacharbeiten sich um ein weiteres Jahr hinziehen könnten.

Es wird berichtet, dass das Starliner-Projekt einer der letzten verbleibenden Festpreis-Großaufträge in der Raumfahrt- und Verteidigungssparte von Boeing ist. Das Unternehmen hat bereits fast 2 Milliarden US-Dollar an Verlusten für dieses Programm abgeschrieben. Dennoch erwartet das Management keine neuen großen finanziellen Verluste, bis das Raumschiff seine Flüge wieder aufnimmt, allerdings hängen alle weiteren Fristen ausschließlich von den Vereinbarungen mit NASA ab.