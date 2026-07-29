Encore AI sammelt 30 Millionen Dollar für Agenten, die aus Kundenanrufen lernen

Als Neuzugang unter den KI-Startups hat Encore AI 30 Millionen Dollar eingesammelt, um Sprachagenten zu entwickeln, die Kundeninteraktionen analysieren, um Vertriebs- und Support-Teams zu unterstützen. Die von Team8 angeführte Finanzierungsrunde der Serie A wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine Technologie weiterzuentwickeln und seine Marktposition zu stärken. Diese finanzielle Unterstützung zeigt, wie wichtig die Automatisierung von Geschäftsprozessen mit modernen Technologien ist. Dies berichtet Techcrunch.com. berichtet .

Laut TechCrunch wurde das Unternehmen 2022 unter dem Namen Insait IO von CEO Dvir Ginzburg gegründet und entwickelte zunächst Empfehlungssoftware für Finanzberater. Mittlerweile wurde das Startup in Encore AI umbenannt und hat sein System erheblich erweitert. Die neue Plattform ist in der Lage, Gespräche zwischen Mitarbeitern und Kunden zu analysieren, erfolgreiche Ansätze zu identifizieren und KI-Agenten auf dieser Basis zu trainieren.

Interaction-Mining-Technologie und ihre Vorteile

Dvir Ginzburg nennt diesen Prozess "Interaction Mining". Die Plattform des Unternehmens sammelt Anrufaufzeichnungen, E-Mails sowie Textnachrichten und verknüpft diese Daten mit CRM-Systemen. Danach werden Kundeninteraktionen in Phasen unterteilt, um zu untersuchen, welcher Teil des Gesprächs den Prozess vorangebracht oder im Gegenteil versagt hat. Infolgedessen arbeiten die erstellten Agenten auf Basis der stärksten Leitfäden und Erfahrungen der Mitarbeiter.

In einem exklusiven Interview betonte Ginzburg, dass ihre Agenten manchmal sogar Witze, Anekdoten oder reale Beispiele von Mitarbeitern verwenden können, da sie auf Stilen basieren, die in realen Interaktionen erfolgreich waren. Diese KI-Agenten können per Sprache oder Text mit Kunden kommunizieren oder als Assistenten dienen, die Mitarbeitern während der Kommunikation die nötigen Antworten und taktischen Empfehlungen liefern.

Marktdynamik und Wettbewerbsumfeld

Heute hat das Unternehmen weltweit über 40 große Unternehmenskunden, von denen die Mehrheit Finanzinstitute sind. Laut Ginzburg ist der jährliche wiederkehrende Umsatz von Encore AI im Vergleich zur Seed-Runde vor 18 Monaten um mehr als das Fünffache gestiegen, genaue Zahlen wurden jedoch nicht genannt.

Da sich dieser Markt jedoch rasant entwickelt, könnten große CRM-Anbieter wie Salesforce, SAP, Zoho und HubSpot in Zukunft ähnliche Funktionen auf ihren Plattformen einführen. Ginzburg ist jedoch der Ansicht, dass das bloße Vorhandensein von Daten nicht ausreicht, da Unternehmen grundlegende Änderungen vornehmen müssen, um ihre historischen Interaktionen in das Fundament von KI-Agenten zu verwandeln.