Alonso mistet Chelsea-Kader aus: Rekordeinkauf und Abgangskandidaten

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Alonso mistet Chelsea-Kader aus: Rekordeinkauf und Abgangskandidaten

Mit dem nahenden Start der neuen Premier League-Saison bahnen sich beim Londoner Club FC Chelsea große Veränderungen an. Die Vereinsführung hat sich zum Ziel gesetzt, den Kader vor Schließung des Sommertransferfensters deutlich zu verkleinern.

Unter Berufung auf die renommierte Tageszeitung Evening Standard beleuchtet Zamin.uz die Details der radikalen Transferwende der „Blues“, den Kader-Umbruch und die Pläne von Cheftrainer Xabi Alonso.

Einkäufe und Einnahmenbilanz: Rekordausgaben und enorme Gewinne

Im laufenden Sommertransferfenster hat Chelsea erneut viel Geld für neue Spieler ausgegeben. Als teuerster Neuzugang der Vereinsgeschichte wurde 117 Millionen Pfund Morgan Rogers verpflichtet. Dieser Transfer zeigt, dass die Ambitionen des Londoner Clubs weiterhin hoch sind.

Gleichzeitig gelingt es dem Verein erfolgreich, die finanzielle Balance zu wahren. Durch die Transfers von Andrey Santos, Marc Cucurella und Tyreik George konnte der Club über 120 Millionen Pfundeinnehmen. Darüber hinaus wurde Alejandro Garnacho für 43 Millionen Pfund mit Kaufpflicht an Aston Villa verliehen, was auch in Zukunft Einnahmen garantiert.

Neue Ziele und der „große Frühjahrsputz“

Chelsea ist mit den Neuverpflichtungen noch nicht am Ende. Es wird erwartet, dass der Kader bald mit erfahrenen Spielern wie Jordan Henderson und Danny Welbeck ergänzt wird. Es wird angenommen, dass diese beiden Akteure dem Team wichtige Erfahrung und Stabilität verleihen können.

Den Berichten des Evening Standard zufolge wird sich der Club im restlichen Verlauf des transferfensters jedoch hauptsächlich darauf konzentrieren, sich von Spielern zu trennen. Die Optimierung des Kaders und die Senkung der Gehaltskosten sind zu obersten Prioritäten geworden.

Abgangskandidaten und die Philosophie von Xabi Alonso

Die Liste der Spieler, die das Team verlassen könnten, ist recht lang und umfasst Namen wie Trevoh Chalobah, Marc Guiu, Nicolas Jackson, Liam Delap und sogar Pedro Neto.

Der Hauptverantwortliche für diese drastischen Entscheidungen ist Cheftrainer Xabi Alonso. Der spanische Übungsleiter benötigt keinen allzu großen Kader. Der Grund dafür ist, dass Chelsea in dieser Saison nicht an europäischen Wettbewerben teilnimmt, was bedeutet, dass der Spielkalender deutlich entspannter ist und die Ziele auch mit weniger Spielern erreicht werden können.

Xabi Alonso äußerte sich zu der Situation wie folgt:

— Uns ist bewusst, dass es noch einige Veränderungen geben wird. Wir müssen flexibel sein und schnell handeln. Das Wichtigste ist, dass wir eine klare Vision und einen konkreten Plan haben. Möglicherweise wird sich unser Kader vor Schließung des Transferfensters noch einmal verändern.

Chelseas Sommertransfer-Statistiken

Aspekt / Metrik

Details

Rekordkauf

Morgan Rogers (£117 Mio.)

Gesamteinnahmen

£120 Mio.+ (Santos, Cucurella, George)

Garnacho-Transfer

£43 Mio. (Leihe mit Kaufpflicht)

Mögliche Neuzugänge

Jordan Henderson, Danny Welbeck

Abgangskandidaten

N. Jackson, P. Neto, T. Chalobah, M. Guiu, L. Delap

Cheftrainer

Xabi Alonso

Hauptfaktor

Keine Teilnahme an europäischen Wettbewerben

Fußballfans sollten diese Neuigkeiten über die revolutionären Veränderungen bei Chelsea und die Pläne von Xabi Alonso nicht verpassen.

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Glauben Sie, dass Chelseas Management mit dem Verkauf von Spielern wie Nicolas Jackson und Pedro Neto die richtige Entscheidung trifft? Braucht das Team erfahrene Spieler wie Henderson und Welbeck? Hinterlassen Sie Ihre Meinung und Prognosen in den Kommentaren!

ChelseaXabi AlonsoMorgan RogersAston VillaEvening Standard
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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