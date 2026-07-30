Offiziell: John Stones verlässt City — Großartig Abwehrspieler ist jetzt bei Inter!

Ein riesiges Ereignis hat den Transfermarkt des europäischen Fußballs erschüttert: Manchester City und Englands Nationalmannschaft, der langjährige Führungsspieler und renommierte Innenverteidiger John Stones wechselt überraschend in die italienische Serie A. Wie prominente Insider und die italienische Presse übereinstimmend bestätigen, hat sich der 32-jährige Abwehrspieler mit dem Mailänder Club Inter geeinigt.

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Vertragsdetails und Gehalt: Inters kluger Schachzug

Dem bekannten Transfer-Experten Nicolò Schira zufolge sind alle umfassenden Fragen bezüglich des Deals vollständig geklärt. John Stones schließt sich dem Mailänder Club als ablösefreier Spieler an. Das bedeutet, dass Inter für einen der zuverlässigsten Verteidiger von Guardiolas Team keinen einzigen Euro an Manchester City zahlt. Dies wird als weiterer großer Erfolg der Führung des Mailänder Spitzenclubs auf dem Transfermarkt gewertet.

Quellen zufolge haben sich die Parteien auf einen langfristigen Vertrag geeinigt, der bis zum Sommer 2028 , also 4 Jahre, läuft. Das Jahresgehalt des erfahrenen Verteidigers in Mailand beläuft sich auf ungefähr 4,5 Millionen Euro (ohne Steuern). Dieses Gehalt gilt für einen Spieler von Stones' Statur nach Serie-A-Standards als sehr vernünftige Zahl.

Medizincheck und offizielle Unterschrift: Heute ist der entscheidende Tag

Stones' Beitritt zum Nerazzurri-Lager ist nur eine Frage der Zeit. Erhaltenen Informationen zufolge wird der englische Fußballer in den kommenden Stunden in Mailand eintreffen und den geplante Medizincheck absolvieren. Sollten keine unerwarteten medizinischen Probleme festgestellt werden, wird John Stones noch am selben Tag einen offiziellen Vertrag beim Serie-A-Schwergewicht unterzeichnen. Die offizielle Erklärung des Clubs wird in Kürze erwartet.

Die legendäre Ära bei Manchester City: Verlust oder neue Herausforderung?

John Stones' Abgang wird für Manchester City als herber Verlust gewertet. Der Verteidiger hat die Farben der Cityzens genau zehn Jahre lang würdig verteidigt. Er war einer der wichtigsten Bausteine von Guardiolas System und hat mit dem Team alle möglichen Trophäen gewonnen.

Stones' triumphaler Weg bei City:

UEFA-Champions-League-Sieger (1 Mal);

Englischer Meister (Premier League) (6 Mal).

Für Inter hingegen stärkt die Ankunft von Stones die Defensive mit Erfahrung und Gelassenheit. Es wird angenommen, dass seine Fähigkeit im Umgang mit dem Ball und sein taktisches Verständnis perfekt zu Simone Inzaghis Spielstil passen.

John Stones' Transfer zu Inter: Die wichtigsten Fakten

Parameter Details Neuer Club Inter Mailand (Italien) Ehemaliger Club Manchester City (England) Transferart Ablösefrei Vertragslaufzeit Bis Sommer 2028 (4 Jahre) Jahresgehalt ~4,5 Mio. € Alter 32 Jahre Quelle Italienische Presse und Nicolò Schira

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