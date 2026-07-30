Drama in den USA: Liverpool besiegt Wrexham knapp

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Drama in den USA: Liverpool besiegt Wrexham knapp

Während der Transfermarkt in London heiß läuft, bereitet sich der FC Liverpool jenseits des Ozeans in den USA auf die neue Saison vor. Bei einem historischen Duell in der Bronx trafen die Merseysiders auf den ambitionierten walisischen Club Wrexham. Obwohl es ein Freundschaftsspiel war, verliefen die Atmosphäre im Stadion und der Kampf auf dem Platz so intensiv wie ein echtes Pflichtspiel.

Zamin.uz berichtet über diesen knappen Sieg, die Spieldetails und den bevorstehenden Start des Teams in der Premier League.

1. Das Eis ist gebrochen: Das historische Tor des 17-jährigen Ngumoha für Liverpool

Das Spiel war für Liverpool nicht einfach. Wrexham – im Besitz der Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney und weltweit bekannt – leistete dem Spitzenreiter würdige Gegenwehr. Gegen Ende der regulären Spielzeit war der Spielstand noch torlos.

Das Drama ereignete sich jedoch in der 75. Minute. Der eingewechselte junge und talentierte Stürmer Rio Ngumoha (kürzlich aus der Chelsea-Akademie verpflichtet) erzielte sein erstes Tor im Trikot der Merseysiders. Dieser einzige Treffer bescherte den „Reds“ einen knappen 1:0-Sieg und ließ das Stadion erbeben.

Ngumohas Tor brachte nicht nur den Sieg, sondern festigte auch das Vertrauen in seine rosige Zukunft. Journalisten bewerten seine Leistung als „reif und professionell“.

2. Premier-League-Start: Erster Gegner der neuen Saison steht fest

Dieses Testspiel war eine wichtige Etappe der Saisonvorbereitung für Liverpool. Nun richtet das Team seine volle Aufmerksamkeit auf die neue Saison in der English Premier League.

Zur Erinnerung: Liverpool beginnt sein Premier-League-Abenteuer mit einem schweren Auftaktspiel gegen Newcastle United. Dieses wichtige Duell am 23. August soll stattfinden. Die Fans erwarten sehnsüchtig das Debüt des neuen Trainerteams und des erneuerten Kaders in Pflichtspielen.

Spielprotokoll und Hauptfakten

Aspekt / Detail

Details

Wettbewerb

Freundschaftsspiel

Austragungsort

Bronx, New York (USA)

Datum

30. Juli 2026

Heimmannschaft

Liverpool FC (England)

Gast

Wrexham AFC (Wales)

Ergebnis

1:0

Tor

Rio Ngumoha, 75. (Debütreffer)

Nächstes Pflichtspiel

Premier League, 1. Spieltag: vs. Newcastle (23. August)

Fußballfans sollten diesen analytischen Artikel über Liverpools Sieg in Amerika und das Tor des jungen Talents nicht verpassen.

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Glauben Sie, dass der 17-jährige Rio Ngumoha in der neuen Saison einen Platz in Liverpools Startelf finden wird? Wie endet der Premier-League-Auftakt des Teams gegen Newcastle? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!

LiverpoolWrexhamRio NgumohaChelseaNewcastle United
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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