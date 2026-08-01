Inter bietet 30 Millionen Pfund für Curtis Jones

Der italienische Klub Inter hat ein offizielles Angebot über 30 Millionen Pfund für die Verpflichtung des Liverpool-Mittelfeldspielers Curtis Jones abgegeben. Wie Goal.com berichtet, konnten die Serie-A-Giganten, obwohl sie ihren Kader im Sommer-Transferfenster verstärken wollen, die finanziellen Forderungen des englischen Klubs nicht vollständig erfüllen. Dies berichtet Goal.com, berichtet .

Es ist bekannt, dass der Mailänder Verein unter der Leitung von Vereinspräsident Beppe Marotta und Sportdirektor Piero Ausilio ein strategisches Treffen mit Cheftrainer Cristian Chivu abgehalten hat. Der rumänische Spezialist sieht den 25-jährigen englischen Spieler als den perfekten Akteur für seine Taktik an und hat seine Verpflichtung nachdrücklich gefordert.

Position von Liverpool und Absicht des Spielers

Die Vereinsführung von Liverpool lehnte das anfängliche Angebot über 30 Millionen Pfund sofort ab. Der englische Klub fordert rund 40 Millionen Euro für sein Eigengewächs und hat nicht die Absicht, diesen Betrag zu senken. Nun muss der Serie-A-Vertreter sein Angebot erhöhen oder die Verhandlungen fortsetzen, um eine Einigung zu erzielen.

Unterdessen wird berichtet, dass Curtis Jones' Situation bei Liverpool unter dem neuen Cheftrainer Andoni Iraola nicht optimal verläuft. Der Mittelfeldspieler ist unglücklich über seine Reservistenrolle und hat seine Bereitschaft signalisiert, neue Herausforderungen in Italien anzunehmen, einschließlich eines Wechsels ins San Siro.

Notwendigkeit eines Kaderumbaus

Bevor Inter den Transfer abschließen kann, muss der Verein überschüssige Spieler im Mittelfeld abgeben und Transfererlöse generieren. Derzeit gibt es diesbezüglich einige Problemfelder im Klub:

Davide Frattesi möchte seine Karriere bei einem anderen Verein fortsetzen, allerdings sind bisher keine passenden Angebote eingegangen.

Auch Kristjan Asllani steht auf der Verkaufshilfe.

Das junge Talent Ebenezer Akinsanmiro ist bereits zu Monza gewechselt.

Sollte es Inter gelingen, diese Spieler zu verkaufen, ist der Weg für den Transfer von Curtis Jones frei. Es ist erwähnenswert, dass sich die Mailänder diesen Sommer nicht nur auf Jones beschränken, da auch Manchester-City-Verteidiger John Stones sich in Italien medizinischen Tests unterzieht.