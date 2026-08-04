Mateo Kovacic lobt Elliot Andersons Wechsel zu Manchester City

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Mateo Kovacic lobt Elliot Andersons Wechsel zu Manchester City

Laut Goal.com hat der erfahrene Mittelfeldspieler Mateo Kovacic den Wechsel seines neuen Teamkollegen Elliot Anderson zu Manchester City für 116 Millionen Pfund gelobt. Der Rekordtransfer von Nottingham Forest gilt als bedeutender Schritt der amtierenden Meister zur Verstärkung ihres Kaders. Goal.com berichtet dies.

Der 23-Jährige absolvierte in der vergangenen Saison alle 38 Premier-League-Spiele seiner Mannschaft und zog mit seinen Leistungen auf höchstem Niveau große Aufmerksamkeit auf sich. Der kroatische Mittelfeldspieler Mateo Kovacic lobte die körperlichen und technischen Fähigkeiten des jungen Spielers und zeigte sich überzeugt, dass dieser sich unter dem neuen Cheftrainer Enzo Maresca weiterentwickeln wird.

Qualitäten auf dem Platz und Veränderungen im Kader

Kovacic erklärte, Anderson werde dem Team enorme Qualität und körperliche Stärke verleihen. Seine Fähigkeit, mit und ohne Ball gleichermaßen stark aufzutreten, sowie seine unermüdliche Laufarbeit dürften für Manchester City zu einem wichtigen Vorteil werden. Trotz seines jungen Alters verfügt der Spieler über enormes Potenzial, sich im Verein weiterzuentwickeln.

Gleichzeitig stellt die Tatsache, dass sich der zentrale Mittelfeldspieler Rodri zu Saisonbeginn nach einer Rückenoperation in der Rehabilitation befindet und in den ersten Wochen möglicherweise nicht eingesetzt werden kann, eine große taktische Herausforderung dar. Zudem gab es Berichte über einen möglichen Wechsel des spanischen Spielers zu Real Madrid.

Die Wettbewerbsfähigkeit der Premier League

Mateo Kovacic zufolge bleibt die Premier League die Spitze des Weltfußballs, und das Wettbewerbsniveau ist dort beispiellos hoch. Die jüngsten kostspieligen Transfers im zentralen Mittelfeld haben erneut die Stärke und Tiefe der Liga unter Beweis gestellt.

Der Kroate hob außerdem die starken Mittelfeldspieler anderer Teams hervor, darunter Newcastle und Aston Villa. Er fügte hinzu, dass die wöchentlichen Duelle mit den besten Spielern der Welt und der Wettbewerb gegen sie ihm die wichtigste Motivation geben, auf höchstem Niveau zu spielen.

Mateo KovacicElliot AndersonManchester CityPremier LeagueTransfers
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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