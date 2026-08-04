Paris Saint-Germain verhandelt mit Barcelona über Jules Koundé

Der französische Klub Paris Saint-Germain hat im Sommer-Transferfenster ernsthafte Bemühungen um Barcelonas Verteidiger Jules Koundé gestartet. Laut Berichten von Fichajes und RMC Sport wollen die Pariser die laufenden Verhandlungen mit dem katalanischen Klub über Ferran Torres nutzen, um gleich zwei Spieler zu verpflichten. Der Transfer ist für den französischen Meister zu einer der wichtigsten Prioritäten dieses Sommers geworden. Goal.com berichtet darüber.

Demnach ging die Initiative zur Verpflichtung des 27-jährigen französischen Nationalspielers direkt von Cheftrainer Luis Enrique aus. Der PSG-Coach möchte seinen Landsmann in der Mannschaft sehen und ihn gezielt als Innenverteidiger einsetzen. Koundé spielte bereits vor seinem Wechsel nach Katalonien überwiegend im Zentrum, und der Trainerstab verfügt über einen klaren taktischen Plan, um sein volles Potenzial auszuschöpfen.

Veränderungen in Katalonien und die Haltung des Vereins

Jules Koundés Status beim FC Barcelona hat sich nach einer wechselhaften Saison unter Hansi Flick deutlich verändert. Während der Klub ihn früher als unverkäuflich eingestuft hatte, stellt sich die Situation nun anders dar. Die Anwesenheit von Eric García und João Cancelo könnte Koundés Einsatzzeiten als rechter Außenverteidiger in der kommenden Saison erheblich gefährden.

Klubpräsident Joan Laporta und Sportdirektor Deco hatten im vergangenen Jahr ein Angebot über 70 Millionen Euro (60 Millionen Pfund) für den Spieler abgelehnt. In der aktuellen Situation erkennen sie jedoch, dass ein angemessenes finanzielles Angebot die Gehaltskosten des Vereins deutlich senken könnte.

Der entschlossene Plan von PSG und frühere Erfahrungen

Paris-Saint-Germain-Präsident Nasser Al-Khelaifi leitet den Transfer persönlich. Der französische Spitzenklub verfügt bereits über erfolgreiche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dem katalanischen Verein und verpflichtete zuvor Lionel Messi und Ousmane Dembélé aus Barcelona. Der aktuelle Tabellenführer der Ligue 1 setzt nun auf diese Erfahrung, um den Transfer abzuschließen.

Bei den Verhandlungen über einen persönlichen Vertrag mit Koundé legen die Pariser großen Wert darauf, ihm regelmäßige und garantierte Einsatzzeiten im Abwehrzentrum zu bieten. Die Möglichkeit einer Rückkehr des Spielers in seine Heimat und das klare Projekt von PSG erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines Transfers. Es wird erwartet, dass die Gespräche zwischen den beiden Klubs während des Sommer-Transferfensters weiter an Fahrt aufnehmen.