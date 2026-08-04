Paris Saint-Germain verhandelt mit Barcelona über Jules Koundé

·55·Sport
Paris Saint-Germain verhandelt mit Barcelona über Jules Koundé

Der französische Klub Paris Saint-Germain hat im Sommer-Transferfenster ernsthafte Bemühungen um Barcelonas Verteidiger Jules Koundé gestartet. Laut Berichten von Fichajes und RMC Sport wollen die Pariser die laufenden Verhandlungen mit dem katalanischen Klub über Ferran Torres nutzen, um gleich zwei Spieler zu verpflichten. Der Transfer ist für den französischen Meister zu einer der wichtigsten Prioritäten dieses Sommers geworden. Goal.com berichtet darüber.

Demnach ging die Initiative zur Verpflichtung des 27-jährigen französischen Nationalspielers direkt von Cheftrainer Luis Enrique aus. Der PSG-Coach möchte seinen Landsmann in der Mannschaft sehen und ihn gezielt als Innenverteidiger einsetzen. Koundé spielte bereits vor seinem Wechsel nach Katalonien überwiegend im Zentrum, und der Trainerstab verfügt über einen klaren taktischen Plan, um sein volles Potenzial auszuschöpfen.

Veränderungen in Katalonien und die Haltung des Vereins

Jules Koundés Status beim FC Barcelona hat sich nach einer wechselhaften Saison unter Hansi Flick deutlich verändert. Während der Klub ihn früher als unverkäuflich eingestuft hatte, stellt sich die Situation nun anders dar. Die Anwesenheit von Eric García und João Cancelo könnte Koundés Einsatzzeiten als rechter Außenverteidiger in der kommenden Saison erheblich gefährden.

Klubpräsident Joan Laporta und Sportdirektor Deco hatten im vergangenen Jahr ein Angebot über 70 Millionen Euro (60 Millionen Pfund) für den Spieler abgelehnt. In der aktuellen Situation erkennen sie jedoch, dass ein angemessenes finanzielles Angebot die Gehaltskosten des Vereins deutlich senken könnte.

Der entschlossene Plan von PSG und frühere Erfahrungen

Paris-Saint-Germain-Präsident Nasser Al-Khelaifi leitet den Transfer persönlich. Der französische Spitzenklub verfügt bereits über erfolgreiche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dem katalanischen Verein und verpflichtete zuvor Lionel Messi und Ousmane Dembélé aus Barcelona. Der aktuelle Tabellenführer der Ligue 1 setzt nun auf diese Erfahrung, um den Transfer abzuschließen.

Bei den Verhandlungen über einen persönlichen Vertrag mit Koundé legen die Pariser großen Wert darauf, ihm regelmäßige und garantierte Einsatzzeiten im Abwehrzentrum zu bieten. Die Möglichkeit einer Rückkehr des Spielers in seine Heimat und das klare Projekt von PSG erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines Transfers. Es wird erwartet, dass die Gespräche zwischen den beiden Klubs während des Sommer-Transferfensters weiter an Fahrt aufnehmen.

Paris Saint-GermainJules KoundéBarcelonaLuis EnriqueTransfer
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Cannavaro: „Ich muss der einzige dumme Trainer sein, der Masharipov zur Weltmeisterschaft mitgenommen hat“Cannavaro: „Ich muss der einzige dumme Trainer sein, der Masharipov zur Weltmeisterschaft mitgenommen hat“Heute, 17:23Fabio Cannavaro trifft eine harte Entscheidung: Die Nationalmannschaft wird verjüngtFabio Cannavaro trifft eine harte Entscheidung: Die Nationalmannschaft wird verjüngtHeute, 17:18Chelsea-Spieler Cole Palmer und Levi Colwill verpassen Spiel in New YorkChelsea-Spieler Cole Palmer und Levi Colwill verpassen Spiel in New YorkHeute, 17:13Cannavaro erklärt, warum er bei der Weltmeisterschaft mit drei Verteidigern spielteCannavaro erklärt, warum er bei der Weltmeisterschaft mit drei Verteidigern spielteHeute, 17:10Cannavaro wendet sich an die Medien: „Vor der Kamera zu sprechen, ist einfach …“Cannavaro wendet sich an die Medien: „Vor der Kamera zu sprechen, ist einfach …“Heute, 16:53Atlético Madrid steigt in den Poker um Cristian Romero einAtlético Madrid steigt in den Poker um Cristian Romero einHeute, 16:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“