Hund half, die Leiche seiner Besitzerin zu finden

In Moskau spielte ein Hund eine wichtige Rolle bei der Aufklärung des Verbrechens im Zusammenhang mit dem mysteriösen Verschwinden der 39-jährigen Psychologin und Stylistin Natalja Boschuk.

Natalja soll verschwunden sein, nachdem sie ihr Zuhause verlassen hatte, um mit ihrem Hund spazieren zu gehen. Eine Suche nach der Frau wurde eingeleitet, doch zunächst gab es keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort.

Fast zwei Wochen später sahen Freiwillige Nataljas Hund in der Nähe eines Lagerhauses im Dorf Romашkowo. Das Tier wich seit mehreren Tagen nicht von einer Tasche in der Gegend, als würde es auf jemanden warten.

Nachdem die Freiwilligen die verdächtige Tasche untersucht hatten, fanden sie darin Nataljas Leiche. Ersten Angaben zufolge wurden am Körper der Verstorbenen Spuren von Gewalt festgestellt.

Es wird vermutet, dass Nataljas Freund Pawel mit dem Verbrechen in Verbindung stehen könnte. Nach Angaben der Ermittler verließ er nach dem Vorfall Russland und wurde international zur Fahndung ausgeschrieben. Berichten zufolge könnte sich der Verdächtige in der Türkei verstecken.

Die Strafverfolgungsbehörden arbeiten derzeit daran, alle Einzelheiten des Verbrechens zu klären und den Aufenthaltsort des Verdächtigen zu ermitteln.