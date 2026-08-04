Hund half, die Leiche seiner Besitzerin zu finden

·961·Welt
Hund half, die Leiche seiner Besitzerin zu finden

In Moskau spielte ein Hund eine wichtige Rolle bei der Aufklärung des Verbrechens im Zusammenhang mit dem mysteriösen Verschwinden der 39-jährigen Psychologin und Stylistin Natalja Boschuk.

Natalja soll verschwunden sein, nachdem sie ihr Zuhause verlassen hatte, um mit ihrem Hund spazieren zu gehen. Eine Suche nach der Frau wurde eingeleitet, doch zunächst gab es keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort.

Fast zwei Wochen später sahen Freiwillige Nataljas Hund in der Nähe eines Lagerhauses im Dorf Romашkowo. Das Tier wich seit mehreren Tagen nicht von einer Tasche in der Gegend, als würde es auf jemanden warten.

Nachdem die Freiwilligen die verdächtige Tasche untersucht hatten, fanden sie darin Nataljas Leiche. Ersten Angaben zufolge wurden am Körper der Verstorbenen Spuren von Gewalt festgestellt.

Es wird vermutet, dass Nataljas Freund Pawel mit dem Verbrechen in Verbindung stehen könnte. Nach Angaben der Ermittler verließ er nach dem Vorfall Russland und wurde international zur Fahndung ausgeschrieben. Berichten zufolge könnte sich der Verdächtige in der Türkei verstecken.

Die Strafverfolgungsbehörden arbeiten derzeit daran, alle Einzelheiten des Verbrechens zu klären und den Aufenthaltsort des Verdächtigen zu ermitteln.

MoskauNatalya BozhukRomashkovoRusslandTürkei
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Mädchen überlebt Sturz aus dem 18. Stock wie durch ein WunderMädchen überlebt Sturz aus dem 18. Stock wie durch ein WunderHeute, 17:10Wissenschaftler schlagen Halbierung der Erdbevölkerung vorWissenschaftler schlagen Halbierung der Erdbevölkerung vorHeute, 16:02Unerwartetes Auftauchen eines gefährlichen Tigerhais in neuem Gebiet verblüfft ForscherUnerwartetes Auftauchen eines gefährlichen Tigerhais in neuem Gebiet verblüfft ForscherHeute, 13:59Schokolade und Lebensfreude: Die 106-jährige Edith Hill verrät ihr Geheimnis für ein langes LebenSchokolade und Lebensfreude: Die 106-jährige Edith Hill verrät ihr Geheimnis für ein langes LebenHeute, 13:50SpaceX-Rakete soll heute auf dem Mond einschlagen: Was wird passieren?SpaceX-Rakete soll heute auf dem Mond einschlagen: Was wird passieren?Heute, 13:40Cristiano Ronaldos Foto mit seinen Luxusautos zieht alle Blicke auf sichCristiano Ronaldos Foto mit seinen Luxusautos zieht alle Blicke auf sichHeute, 13:30
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz